Grupo Cica cumple medio siglo en plena expansión de Covey Alquiler

Sevilla/De "un cero dividido por la mitad" a conformar un grupo de 22 compañías que en 2023 facturó 316 millones de euros. Así puede resumirse la trayectoria empresarial de Juan Suárez Salas (Coria del Río, 1946) y Juan Antonio López Olmo (Pinos Puente, 1948), que en un par de meses cumplirán 50 años como socios, desde que el 15 de enero de 1975 fundasen Cica, una empresa de venta de camiones y remolques que hoy es uno de los principales concesionarios de Scania en Andalucía y Extremadura.

La historia conjunta de estos dos emprendedores empieza un poco antes, cuando Suárez Salas y López Olmo deciden salir de la empresa familiar del primero, Carrocerías Suárez –que empezó carrozando en madera y luego se pasó al poliéster–, y de la que su socio era empleado. “Dejamos la compañía porque veía que no tenía futuro a largo plazo si no se hacían cambios y mi familia no estaba por hacerlos”, recuerda Suárez, al que López ratifica al señalar que decidieron empezar de cero, aunque tenían claro que seguirían en el sector del camión, aunque sin hacer competencia a Carrocerías Suárez, que acabó liquidada como temían.

Tras recorrer media España “sellando el paro” y estudiando el mercado al que se querían dedicar acabaron fundando Cica, que obtuvo su primer impulso tras conseguir la representación de la empresa argentina de semirremolques Montenegro, en 1976.

Cica fue creciendo: de una oficina comercial en Sevilla –en la avenida Luis Montoto– a la primera nave para prestar servicios que compraron en la carretera de Alcalá en 1977. En ésta, que aún conservan, se instaló la primera concesión de Scania de Cica, que empezó a operar en 1984, anticipándose a la entrada de España en la UE. Este dato es relevante, recuerdan los empresarios porque importar camiones era caro y muy gravoso en impuestos, algo que cambiaría con la entrada al mercado común europeo. La concesión de Scania creció con rapidez y en 1985, al otro lado de la hoy autovía a Alcalá, crearon el concesionario que aún permanece.

Alrededor del mismo, el grupo ha ido creciendo y sumando actividades, aunque la dinámica comercial de las concesiones de camiones les aconsejó no establecerse como un holding, decisión que aún mantienen medio siglo después.

Así, constituyeron en 1989 Covei, una sociedad que es concesionaria para la venta y posventa de camiones Iveco.

A las concesiones de estas dos marcas de camiones se unió después un negocio en el que son pioneros y que está en plena expansión: el alquiler de camiones y furgones a todo tipo de empresas y autónomos que necesitan servicios de transporte. Es Covey Alquiler, el negocio que más expansión tiene hoy por hoy en el grupo.

Posteriormente nuevas oportunidades de negocio les llevaron a asumir concesiones de Renault Trucks, a través de R1 Gama.

Covey está desplegado por 19 delegaciones y a cierre de 2023 tenía una flota de alquiler de 2.600 vehículos.

Carrocerías City, otra empresa del grupo establecida en Sevilla, trabaja casi en exclusiva para Covey. Su misión es carrozar los vehículos que adquieren para alquilar a terceros y que incluso se rotulan con los nombres de los clientes si el contrato de arrendamiento es de larga duración. City carroza unos 60 vehículos al año. También fundaron una empresa de suministro de repuestos, Eco Alborán. O un portal para vender camiones y furgones de ocasión, Trucksur. El grupo ha entrado también en concesiones de turismos, con su inversión en el grupo Avisa.

López Olmo y Suárez Salas son también accionistas del Club Zaudín Golf, junto a varios futbolistas profesionales, de la empresa Tomar Artesanía y de la agencia publicitaria Liverpool. También de Aisa Servicios Integrales, un centro especial de empleo que da trabajo a una plantilla en el que el 85% tiene alguna discapacidad.

En total, 22 sociedades que emplean a 1.023 personas –más del 70% en Andalucía– y que siempre han compartido al 50%, aunque desde hace unos años las siguientes generaciones también han pasado a ser propietarios. Actualmente, están elaborando, de la mano de Garrigues, un protocolo familiar, ante la incorporación de la tercera generación.

Ya jubilados, estos empresarios, que fueron galardonados en mayo con la Medalla de Sevilla, tienen la gestión de sus negocios en manos de sus hijos. David López es responsable de Avisa y Cica; Antonio José Suárez, de Covey y R1 Gama; Juan Suárez Pérez, de Carrocerías City; Juan María López, de Covey Norte, y Esperanza Suárez es responsable de Calidad en todas las empresas. Además, Antonio López Olmo (hermano del fundador) gestiona Covei.

Tras facturar 316 millones el año pasado, con un Ebitda de 29,7 millones, para 2024 el grupo prevé una cifra de negocio de 400 millones y superar los 3.000 vehículos en alquiler.