Normalidad en los mercados centrales y miedo al desabastecimiento de piensos para la ganadería

La Plataforma en Defensa del Transportes de Mercancías convocó hace una semana una huelga indefinida que amenaza con enquistarse y que ya ha llevado al sector de la ganadería a una situación de asfixia por falta de alimentos para los animales en una jornada de más tranquilidad en los mercados.

Los transportistas califican de "fracaso" la reunión iniciada esta mañana entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) , que continuará por la tarde, para abordar la puesta en marcha de medidas extraordinarias y solventar la actual situación del sector ante la brutal subida del precio de los carburantes. El Gobierno ha ofrecido una reducción del precio del gasóleo equivalente a 500 millones de euros. En un principio, se había negado tanto a rebajar el precio del gasóleo vía impuestos, porque así lo impide la normativa europea, así como a reducir el IVA.

Todo apunta a que, si no hay acuerdo, más asociaciones y patronales se unan al paro indefinido que secundan desde hace una semana los camioneros autónomos y pymes, han informado a Efe fuentes del sector.

La crisis de la ganadería y la industria láctea

Mientras, el sector ganadero español y su industria alimentaria asociada han pedido al Gobierno de manera "urgente" que establezca "obligatoriamente" el cumplimiento de "servicios mínimos" en sectores esenciales como este porque, de lo contrario, "mañana será tarde para buena parte de los animales de las granjas".

Este sector ha alertado de que hay convoyes de camiones que "no están pudiendo desarrollar su actividad por la violencia y por las amenazas de los piquetes" que participan en la huelga indefinida del transporte. Actualmente hay, por ejemplo, un convoy de 50 camiones bloqueado por los huelguistas en el puerto de Huelva que, de no poder suministrar materia prima a las fábricas de Andalucía y de Extremadura, a partir de este martes no se podrá servir pienso a las explotaciones ganaderas de esas regiones.

Eso a pesar de que efectivos de la Policía y de la Guardia Civil llevan ya varios días escoltando algunos convoyes cargados de aprovisionamiento para evitar el colapso de la cadena agroalimentaria, han indicado las principales organizaciones representativas de todo este sector en un comunicado conjunto.

En particular, la industria cárnica española ve insostenible mantener una situación como la actual de carestía de los costes de producción, ahora agravada por la huelga indefinida en los transportes, que "pone contra las cuerdas hasta a las empresas más solventes", según un comunicado de su patronal, Anice.

Preocupa también la situación de la industria láctea española, que ya ha perdido tres millones de litros de materia prima debido a esta huelga y ha empezado a redistribuir leche entre fábricas más accesibles para conseguir salvar la recogida en las zonas donde la protesta es más intensa.

La federación de industrias lácteas ha informado de que los "esfuerzos" están siendo "enormes", aunque "cada día se hace más difícil" debido a la prolongación de la huelga.

Distribución y consumidores

Mientras, en los mercados de abastecimiento alimentario se ha vivido una jornada que ha rozado la normalidad en el abastecimiento y sin registrar incidentes, tras una semana con reducciones importantes en las plazas.

Si embargo, esta situación de inestabilidad ya ha afectado al consumidor medio, que ha incrementado su consumo un 23% en términos generales, un 238% en el caso de productos concretos como los aceites, según la consultora NielsenIQ.

El sector del gran consumo e industria alimentaria ya advirtió la semana pasada de que este paro le había provocado pérdidas por valor de 600 millones de euros, una situación, que además, pone en riesgo 100.000 empleos.