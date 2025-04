El impacto del apagón podría oscilar entre una y dos décimas del PIB español del segundo trimestre

Madrid/El apagón eléctrico masivo que el lunes sufrió la península ibérica podría tener un impacto de entre una y dos décimas del producto interior bruto (PIB) de España en el segundo trimestre de este año y no se espera afectación "a medio plazo", según varios expertos consultados este martes por EFE.

Fuentes del BBVA Research explican que, para obtener dicho dato, se parte de la hipótesis de que "se dejó de utilizar el 50% de la capacidad productiva diaria -debido al apagón y a que no todos los sectores se vieron afectados por igual- y que entre el 75% y el 95% de esa actividad perdida podrá recuperarse en los próximos días".

No obstante, reconocen que hay gasto "que difícilmente se recuperará", por ejemplo en el caso de los turistas que ayer no pudieron consumir ciertos servicios, como el transporte o la hostelería, entre otros; o que la mayor parte de ellos probablemente no extenderán su estancia en España.

Respecto a las empresas de servicios profesionales o industria, las mismas fuentes prevén que "podrán recuperar buena parte de lo perdido durante los próximos días", pero "a un coste mayor".

Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remarcado este martes que "la práctica totalidad de las empresas han recuperado su actividad o planean hacerlo en el día de hoy" y, respecto al puente del Primero de Mayo, ha dejado caro que el sector turístico "no se va a ver afectado".

Una estimación similar ha hecho el profesor del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad en Esade, Pedro Aznar, quien ha comentado a EFE que "la estimación es que puede afectar entre el 0,1 % y 0,3 % del PIB", aunque ha querido dejar claro que son "aproximaciones" y que el efecto es "pequeño".

La afectación es diferente por sectores, según ha explicado, ya que "hornos con gran consumo eléctrico, algunas fábricas o refinerías pueden tardar más de un día en recuperar la situación", mientras que en el caso del sector servicios "claramente son hostelería y comercio quienes más han sufrido las consecuencias".

Por su parte, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha cifrado en el 0,1 % del PIB, unos 1.600 millones de euros, el impacto del apagón; y ha puesto como ejemplo que las refinerías van a tardar semanas en ponerse en marcha o el daño que han podido sufrir los altos hornos de la industria.

Autónomos y pymes

Esta cifra contrasta con la dada por la asociación de autónomos ATA, que ha cuantificado en unos 1.300 millones de euros las pérdidas experimentadas por este colectivo, con especial incidencia en la hostelería y el comercio; mientras que UPTA ha estimado que cada autónomo ha perdido de media unos 650 euros en la jornada de ayer.

Desde Conpymes (Confederación Nacional de Pymes), elevan hasta los 4.000 millones de euros las pérdidas y, por ello, exigen al Gobierno que ponga en marcha de manera urgente ayudas e indemnizaciones, teniendo en cuenta que "nos encontramos ante la tormenta perfecta para la supervivencia del tejido empresarial formado mayoritariamente por pymes y autónomos".

No ha querido dar una cifra concreta el profesor de EAE Business School, Ricardo Zion, quien simplemente ha dicho que podrían ser "miles de millones de euros", unos ingresos que, en su opinión, "serán irrecuperables", ya que parar la actividad económica de un país, aunque sea por un solo día, tiene "consecuencias profundas".

Además, se ha preguntado quién garantiza ahora que este tipo de parones no volverán a ocurrir, qué pensarán los inversores internacionales al ver lo que ha pasado en el país y qué inversiones harán falta para evitar estos apagones en el futuro.

Sobre este último asunto, el presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich, ha querido insistir en declaraciones a EFE en la importancia de invertir en un "tema estratégico" como la energía, además de ser "humildes" porque estas cosas "pueden pasar" y "hay temas que no se pueden dar por supuesto".