La Junta destaca el potencial del sector cárnico andaluz: 480 empresas y 380 millones de euros en exportaciones

El consejero andaluz de Agricultura (c) junto a los representantes de Anice.

Madrid/El sector cárnico andaluz exportó el año pasado 120.497 toneladas de productos por un valor de cerca de 380 millones de euros, cifras que certifican el potencial de una actividad que agrupa a 480 empresas, el 14,5% del total nacional, según los datos expuestos por el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en una reunión con representantes de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice).

Fernández-Pacheco y Anice han abordado durante el encuentro, celebrado el lunes en Madrid, diferentes asuntos relacionados con el sector cárnico y ganadero, al tiempo que se han comprometido a avanzar, de la mano, en diferentes proyectos de interés que van desde la promoción al impulso de las estrategias andaluzas de la agroindustria o para la ganadería, según ha detallado la Junta en un comunicado.

El consejero ha destacado la relevancia de la industria agroalimentaria andaluza, que lidera las exportaciones de alimentos y bebidas con un récord de 15.700 millones de euros, al tiempo que ha subrayado que Andalucía cuenta con los mejores ingredientes para competir y conquistar los mercados internacionales como son el sabor, la calidad y la sostenibilidad; si bien ha añadido que los retos del sector también pasan por el posicionamiento de la calidad diferenciada de los productos, así como la sostenibilidad en los procesos y en la distribución.

En este sentido, el Gobierno andaluz publicará en el segundo semestre de 2025 una nueva convocatoria de ayudas dotada con 88 millones de euros para la transformación y comercialización agroalimentaria, de los cuales 66 millones de euros se destinarán para pequeñas y medianas empresas y 22 millones para grandes empresas, ha explicado Fernández-Pacheco.

En el caso concreto del sector cárnico, el consejero ha significado "el esfuerzo inequívoco que realiza la administración regional para dar ayudas a la promoción y apoyo a la gestión de los Consejos Reguladores y ha puesto en valor las que se han dado a las empresas cárnicas para la modernización, transformación y comercialización de productos agroalimentarios por valor 12,7 millones de euros".

En esta línea, el titular de Agricultura ha hecho referencia a la primera estrategia de la agroindustria, "una hoja de ruta a través de la cual se busca mejorar la competitividad del sector en la región, consolidar el liderazgo de este sector clave y que sea motor de generación de riqueza y empleo; así como favorecer el equilibrio en la cadena agroalimentaria con el refuerzo de líneas de acción concretas".

De igual modo, durante la reunión han abordado la importancia que tiene la ganadería extensiva en la región para contar con productos altamente valorados y ligados a figuras de calidad. En este sentido, el titular del ramo ha detallado que la primera estrategia ganadería extensiva se encuentra en fase de la redacción de las medidas y que el objetivo es mejorar la competitividad de este sector.

"Apostamos por la ganadería extensiva, creemos en este sector y queremos generar confianza y seguridad. No puede haber futuro si los ganaderos no pueden asegurar su rentabilidad y, junto esta rentabilidad, no podemos olvidarnos de la sostenibilidad ambiental y social", ha abundado el consejero.

Por su parte, el presidente de Anice, Alberto Jiménez, ha destacado que "es la primera vez que un representante de una comunidad autónoma acude a conocernos directamente y este gesto pone de manifiesto la importancia que Andalucía concede a su sector cárnico". "Desde ANICE valoramos este encuentro, ya que nuestro sector cuenta con una amplia representación en la comunidad andaluza, abarcando el porcino blanco, el ovino, el vacuno y, por supuesto, el ibérico, con zonas productoras tan emblemáticas como Los Pedroches y la Sierra de Huelva", ha señalado el presidente. Actualmente, Anice agrupa a 73 empresas en toda Andalucía con presencia en todas sus provincias, "lo que demuestra la fortaleza y el arraigo de nuestra industria en el territorio".