El mayor reto de la transformación digital en Andalucía es el de no dejar a nadie atrás

Grupo Joly ha reunido en Sevilla al alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, al presidente de las Cámaras de Comercio de Andalucía, Javier Sánchez Rojas y al director para el Territorio Sur de Telefónica España, Joaquín Segovia, en un desayuno de redacción en el que bajo el título, 'Digitalización en innovación, claves para el progreso económico y social de Andalucía' han señalado los principales problemas y soluciones al que instituciones, empresas y ciudadanos han de afrontar para realizar una efectiva transformación digital.

En el debate entre los tres ponentes, moderados por el redactor jefe de Economía del Grupo Joly, Alberto Grimaldi, todos han coincidido en señalar a la digitalización como un proceso que ha perdido ya parte de su novedad y se encuentra en un punto en el que debe ser asumido como algo natural, al tiempo que han apuntado la peligrosidad de que dicho proceso no tenga en cuenta a todos los actores de la sociedad y deje a ciertas unidades atrás.

Impulso tras la pandemia

En palabras de Javier Sánchez Rojas, presidente de las Cámaras de Comercio de Andalucía, el "reto para las pymes es muy importante" y ante la proximidad de la llegada de los los fondos Next Generation de la Unión Europa dedicados a este efecto, van a suponer un caudal importante para la pequeña y mediana empresa andaluza.

Sánchez Rojas indicó que desde las Cámaras de Comercio se apuesta por la formación y el acompañamiento de los medianos y pequeños empresarios con campañas de información y acceso a los primeros pasos para digitalizarse.

En este objetivo, Joaquín Segovia, director para el Territorio Sur de Telefónica España, señalaba cómo el "empujón" que ha supuesto la pandemia del coronavirus equivale a un salto de cinco años en digitalización. "En la digitalización hemos superado ese punto de inicio. Ya no es un punto de partida, sino una realidad y quienes mejor sobrevivirán son los que ya están en ella".

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, apuntó a la digitalización y la innovación, "no como una opción, sino como una obligación". Planteando un triple objetivo para las instituciones: llevar a cabo un servicio público en las mejor de las condiciones, mantener el equilibrio de calidad de vida entre las distintas zonas que conforman una ciudad y cerrar así la brecha digital, y como un apoyo al tejido empresarial, subsanando las necesidades que tengan y apoyando la creación de las mismas.

Ventaja competitiva

Andalucía, y España en general, se encuentran en una situación aventajada respecto al resto de Europa para afrontar la transformación tecnológica, al estar a la cabeza de los países europeos con disponibilidad de fibra óptica o implantación del 5G en su territorio.

"España debe aprovechar su ventaja competitiva para sacar provecho de la amplia infraestructura con la que cuenta. La tecnología permite la deslocalización y los espacios deben ahora aprovechar para atraer a la gente con talento", añadió Segovia.

"Para 2025 no habrá ningún lugar en España sin fibra óptica y tecnologías como el 5G está disponible para el 81% del territorio", indicaba Joaquín Segovia, para añadir que "éste es el momento para aprovechar esa ventaja competitiva para las empresas españolas".

"La transformación digital es una oportunidad al contar con las mejores infraestructuras y conseguir que eso se convierta en empleo y empresas" coincidió Sánchez Rojas, para el que la sensibilización y la formación del sector empresarial es necesaria para todo el proceso sea algo natural y no se vea como algo extraño.

Enseñar y no dejar a nadie atrás

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta este proceso digital es la gente se queda atrás. Para el presidente de las Cámaras de Comercio, el esfuerzo de administraciones y grandes operadoras deben ir de la mano y tratar de que la digitalización no sea un "soniquete" que se quede en nada.

Para Muñoz, se debe trabajar para evitar la creación de mantras con la digitalización. En su opinión el término se puede "manosear en exceso" si no se persigue un objetivo claro.

"Es una realidad que las administraciones compiten entre sí para atraer a las empresas y uno de los grandes valores por los que se apuesta es por su facilidad digital, es algo que supone una ventaja competitiva frente a otros territorios".

"Generar en Sevilla un ecosistema que permita la creación de empresas y atraer talento de fuera es uno de nuestros objetivos. Estamos en un punto en el que el trabajo puede elegir al capital y no al revés como habitualmente ha sido.

Situación actual en Andalucía

Pero, ¿en qué situación se encuentra la digitalización de empresas y pymes andaluzas? "Hay mucho por hacer", indicaba Sánchez Rojas. "Aspectos esenciales como la seguridad hacen que las amenazas de la digitalización lleguen antes que sus beneficios. Aún nos falta crecimiento en aspectos, incluso básicos, como tener una web, ventas en plataformas de uso personal que se convierten en profesional. Aprender de los que triunfan.

Los datos en la administración sevillana no dan lugar a la duda, "el proceso de digitalización en Sevilla es tan obvio que está en marcha que en 2017 los trámites electrónicos suponían un 0,46% y ahora son un 39% del total que se realizan. La pandemia ha supuesto una aceleración exponencial, argumentó Antonio Muñoz.

Para Joaquín Segovia la relevancia de lo que aún queda por hacer la ofrecen datos como que ocho de cada diez euros que se gastan en internet se van fuera de España, mientras que el porcentaje de las empresas españolas que son poco avanzadas digitalmente es aún muy amplio.

"Aumentar la digitalización de una pyme produce un aumento de la productividad de entre el 15 y el 25%, teniendo en cuenta que éstas son el 98% del tejido productivo en España, hablamos de un crecimiento de la productividad realmente elevado", señalaba Segovia.

La emigración del siglo XXI es digital

Para el alcalde de Sevilla, encontrar el equilibrio entre compatibilizar innovación y transformación digital con el día a día de una micro pyme éstos necesitan la información y conocer cuál es la mejor solución para su negocio, algo que no está del todo claro para el gran público según la opinión de los tres invitados a la mesa de redacción de Joly.

Definir qué es transformación digital de una empresa es un concepto que puede ayudar a optar a los fondos europeos que están fiados a algunos de los 10 ejes indicados para ello. Simplificando estas definiciones, Segovia apuntó al teletrabajo, la migración de los servicios al a nube, la ciberseguridad, la automatización de procesos y la aplicación de inteligencia artificial al Big Data, como cinco pilares básicos sobre los que plantear una evolución digital de una empresa y lograr aumentar la productividad.

Para Sánchez Rojas es mandatorio "saltar barreras. Hay que convencer de que el negocio ha evolucionado y la forma de llevarlo ahora es así. Con el paso del tiempo se han interiorizado nuevas formas de trabajar digitales que llegaron poco a poco y que han logrado vencer la barrera psicológica de las micropymes. Con este proceso debe ocurrir lo mismo".

El peligro de la sobreexposición

"Corremos el riesgo de no saber llegar al pequeño empresario y autónomo y lejos de ser un proyecto estrella provocar el efecto contrario" añadía Sánchez Rojas.

Joaquín Segovia añadía la importancia de tutelar los cambios para tener éxito ya que digitalizar requiere un cambio de los procesos de la empresa para ser más eficientes y productivos. "La verdadera transformación es optimizar los procesos digitales actuales. En las pymes hay que acompañar al empresario".

Un factor de peso en el éxito de esta transformación digital de las empresas andaluzas es la simplificación del asesoramiento. "Es fundamental para no caer en el fracaso. Las instituciones deberían tener sistemas de medición de cómo sus planes de apoyo a la digitalización está favoreciendo al ecosistema digital".

El momento es ahora

Las ciudades y Sevilla, en el caso concreto de Antonio Muñoz, debe buscar ese denominador común que propicie la aparición de nuevos grupos de inversión y empresas que, partiendo de una palanca pública en la que apoyarse, desarrollen un tejido empresarial novedoso y digitalizado.

Para Segovia, el momento actual presenta una oportunidad muy bonita para una empresa, en una situación idónea y con una sociedad con un nivel de formación elevado al que basta con aportar los contenidos digitales para poder convertirse en líderes dentro del mercado digital.

Dentro de las conclusiones del encuentro quedó claro que el trabajo debe ser red, así como compartir entre lo público y lo privado y empujar todos a una.

Para las pymes, desde las instituciones se debe aportar capacitación y formación, "ellos ya saben que lo necesitan pero no saben cómo" concluía Sánchez Rojas.

"Nuestra es la responsabilidad de que ninguna se queda atrás y las personas siempre en el centro de la transformación digital", sumaba el alcalde de Sevilla, mientras que para Segovia "no debería haber nadie que no lo haga porque no lo sepa hacer. Consultoría y amparo para el que lo necesite y búsqueda de partners para asesorarse si no controla la transformación".