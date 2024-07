Los nuevos pisos turísticos deberán ser autorizados por las comunidades de vecinos afectadas

El PSOE aprovechará la tramitación de la ley orgánica de medidas de eficiencia en la justicia y de protección de los consumidores para introducir, vía enmienda, la posibilidad de que las comunidades de propietarios tengan capacidad para decidir si permiten o vetan el establecimiento de pisos turísticos en su bloque de edificios con carácter previo. En concreto, según ha señalado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el propietario que desee habilitar su vivienda como piso turístico deberá pedir permiso a la comunidad y se requerirá de una mayoría de tres quintos para que pueda ser autorizado.

También el presidente de la comunidad podrá instar al cese del uso turístico de una vivienda que no tenga el permiso de la comunidades de propietarios.

El PSOE justifica su enmienda al incidir en que el incremento de pisos turísticos ha generado efectos no deseados, como molestias a los vecinos donde se despliegan estos establecimientos, la reducción de viviendas para alquiler residencial o la subida de precios de los arrendamientos para vivienda habitual, así como la "progresiva gentrificación de muchos barrios". Por tanto, se da facultad a los vecinos a decidir, como afectados directos, si aprueban o no esa actividad.

El socio minoritario del Gobierno, Sumar, considera que el plan del Ministerio de Vivienda aún era insuficiente y recientemente presentó una iniciativa para instar a subir su fiscalidad. Concretamente, demandan que los pisos turísticos tengan un IVA del 21% en los próximos Presupuestos Generales del Estado, para así hacer esta actividad menos rentable y favorecer, con ello, el alquiler para residencia habitual.

Golden Visa completamente eliminada

El Gobierno también aprovechará la ley sobre la eficiencia en la justicia para impulsar la supresión de las 'Golden Visa' para los extranjeros no residentes en la Unión Europea que invierten más de 500.000 euros en vivienda, una medida que se inició en 2013 durante el Gobierno del Partido Popular (PP).

La enmienda para acabar con los 'visados de oro' alude a que esta medida desplegada en su día para retener inversiones, no ha tenido un impacto significativo en su objetivo inicial y su eliminación "no ocasionará efectos negativos" para la economía, pues la dinámica de la UE es endurecer este tipo de medidas. La supresión afectará no solo a las 'Golden Visa' destinadas a la inversión inmobiliaria sino también a las que tengan por objeto proyectos empresariales.

En abril el Ejecutivo ya anunció su intención de suprimir la 'Golden Visa', algo en lo que PSOE y Sumar mostraban sintonía aunque el socio minoritario venía demandando celeridad y llegó a presentar una proposición de ley específica para ello.

Precisamente la semana pasada el diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, instaba al Gobierno a derogar "de forma urgente" estos visados de residencia a extranjeros que compran inmuebles de más de 500.000 euros, dado que habían pasado más de 100 días desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara su fin.

Esta mañana Ibáñez, que es portavoz de vivienda del grupo plurinacional, ha proclamado que la 'Golden Visa' es una medida "discriminatoria" que impulsaba "la especulación inmobiliaria". Por tanto, valora positivamente que el Ejecutivo reaccione a sus demandas y acelere su eliminación.