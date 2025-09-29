El permiso laboral remunerado de cuatro días que no estás obligado a recuperar: "Si tu hijo tiene un accidente en el colegio, puedes ejercerlo sin previo aviso"

La ampliación de los permisos parentales a 19 semanas retribuidas es uno de los derechos laborales aprobados. No obstante, existen otras situaciones más allá del nacimiento o el cuidado de un menor que pueden requerir nuestra presencia y que permiten faltar justificadamente al trabajo sin pérdida salarial, en aras de una mejor conciliación de la vida laboral y familiar.

"Muchos trabajadores todavía no conocéis que podéis faltar al trabajo por una causa de fuerza mayor y urgente", afirma el abogado laboralista Ignacio de la Calzada en una de sus publicaciones recientes en Instagram (@laboral_tips, con más de 700.000 seguidores). Como su propio nombre indica, el permiso por causa de fuerza mayor es uno de estos permisos que permiten al trabajador ausentarse de su puesto ante un evento imprevisto.

Este derecho está reconocido por el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que "la persona trabajadora tendrá derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes, en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata". Pero, ¿cómo funciona y cuánto dura este permiso?

Permiso por causa de fuerza mayor: requisitos y duración

La propia naturaleza de este permiso exime al trabajador de solicitarlo con antelación, ya que se aplicará en caso de situaciones que no puedan haber sido previstas y que sea necesario atender. "Lo podrías pedir si tu hijo está en el colegio, tiene un accidente y tienes que ir con él", ejemplifica este experto.

El permiso por causa de fuerza mayor se ejercerá durante el tiempo que sea necesario para atender la urgencia y las personas trabajadoras tendrán derecho a que las horas de ausencia sean retribuidas y no recuperables. No obstante, su duración es la equivalente a cuatro días al año, sin perjuicio de lo establecido en convenio colectivo o acuerdo entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, que puede distribuirse de forma flexible. "Dispones de esas horas para solicitarlas en los casos necesarios, pueden ser dos un día y seis otro", apunta De la Calzada.

Ahora bien, si bien el disfrute de este permiso no requiere preaviso, las empresas podrán solicitar a la persona trabajador un justificante de su ausencia posteriormente. "Si tu hijo se pone enfermo, tendrás que aportar un justificante médico, porque la empresa también tiene derecho a comprobar los motivos que indicas", concluye el laboralista.

Permiso para el cuidado efectivo de familiares: remunerado bajo previo aviso

El permiso por causa de fuerza mayor no debe confundirse con el permiso para el cuidado efectivo de familiares previsto en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores. La principal diferencia radica en que este permiso sí requiere previo aviso y justificación de la circunstancia que motive la ausencia. Por otro lado, este permiso tiene una duración de cinco días y se aplica cuando afecta:

Al cónyuge o pareja de hecho

Parientes de hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho

Cualquier otra persona distinta de las anteriores que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella

En cualquier caso, ambos permisos son siempre remunerados.