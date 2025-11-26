El primer hotel DoubleTree by Hilton en Sevilla abrirá sus puertas a principios de 2028 gestionado por Panoram

Panoram Hotel Management sumará a su cartera el primer establecimiento de la marca DoubleTree by Hilton en la capital hispalense, un proyecto que abrirá sus puertas en el primer trimestre de 2028. El hotel, ubicado en el barrio de Nervión de Sevilla, contará con 184 habitaciones y se convertirá en el tercer establecimiento de esta enseña internacional gestionado por la compañía en España.

El nuevo alojamiento, fruto de la colaboración entre Grupo Insur, Panoram y Extendam Capital Partners, se construirá en la Avenida Diego Martínez Barrio, en su confluencia con la calle Avión Cuatro Vientos. Esta ubicación estratégica permitirá a los huéspedes disfrutar de vistas tanto de la emblemática Plaza de España como del casco histórico sevillano.

Según han confirmado fuentes de la empresa gestora, el establecimiento se diseñará bajo estándares de sostenibilidad y buscará la certificación BREEAM Very Good. Entre sus instalaciones destacarán amplias zonas comunes, restaurante, gimnasio y una piscina con pool bar en la cubierta, para ofrecer una experiencia completa a sus visitantes.

Expansión de Hilton en España

El CEO de Panoram Hotel Management, Guillermo Pérez, ha destacado que "la llegada de DoubleTree by Hilton a Sevilla refuerza nuestra vocación por acompañar a socios estratégicos en el desarrollo de proyectos de gran valor y por consolidar la presencia de marcas internacionales en destinos clave del país. Este hotel combina una localización excepcional, un enfoque sostenible y una propuesta de hospitalidad moderna que refleja los valores de Panoram".

Por su parte, Carlos Miró, director general de desarrollo en España y Portugal de Hilton, ha señalado que "la firma del acuerdo con DoubleTree by Hilton Sevilla demuestra el continuo impulso de crecimiento de nuestra marca en Europa, donde actualmente contamos con casi 180 propiedades en funcionamiento y en proyecto en todo el continente. Estamos deseando trabajar con Panoram cuando el hotel abra sus puertas en el corazón de la capital andaluza".

Este proyecto se suma a la consolidada relación entre Panoram Hotel Management y Hilton, que ya cuenta con nueve propiedades operativas bajo las distintas marcas del grupo hotelero en territorio español. Entre los establecimientos más destacados de esta colaboración se encuentran el recientemente inaugurado Palacio de Godoy Cáceres, perteneciente a la exclusiva colección Curio Collection by Hilton, y el Hampton by Hilton Alicante Airport.

La marca DoubleTree by Hilton, conocida por su emblemática galleta de chocolate caliente con la que da la bienvenida a sus huéspedes, cuenta actualmente con más de 700 establecimientos repartidos en 61 países y territorios.