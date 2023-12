“El productor que quiera seguir activo tiene que dar un paso hacia la digitalización”

–¿Cómo ha evolucionado Banco Santander en los últimos años en su negocio agro?

–En 2021 empezamos con la apertura de córneres agro dentro de las oficinas con una persona al frente especializada que habla el mismo idioma que el sector. En España tenemos 125 y en Andalucía 14, con el ánimo de seguir ampliando este número. El sector requiere de mucho asesoramiento porque estamos ante unos cambios normativos a nivel europeo que hay que aplicar. Y tenemos que acompañarles en este proceso transitorio.

–¿Cuáles son los objetivos de crecimiento de estas oficinas especializadas?

–La idea sería llegar a alcanzar 200 en España y en Andalucía podemos estar en 22-23 en un año.

–¿Cuál es el momento actual del campo y los productores? ¿Qué fenómenos observa?

–El 60% tiene más de sesenta años. Tienen una experiencia que no podemos desaprovechar, y el relevo generacional debe ser no solo el relevo de la tierra sino también ek del conocimiento de nuestros agricultores. Por otro lado, hay una evolución hacia cultivos mucho más rentables, de alto valor (olivar superintensivo, almendros, aguacates, etc) y Andalucía es pionera en ese camino. No son los agricultores los que transforman 5.000 o 10.000 hectáreas sino grandes grupos, family offices. Y ahí también estamos acompañando. Es necesario que haya esa transformación para que las tierras sean abandonadas y puedan producir alimentos.

–¿Eso quiere decir que los grandes fondos están sustituyendo a los agricultores de toda la vida?

–No. Hace falta relevo generacional en el campo, que garantice que se mantiene el conocimiento de los agricultores experimentados. Y al mismo tiempo hacerlo más digital, más innovador, para atraer el talento joven. Que puedan controlar por el móvil el riego y no estén los 365 dias al año en la explotación. Las family office son perfectamente compatibles con los agricultores actuales y con estos jóvenes que tienen que venir al campo. Tenemos que tener todas las hectáreas disponibles para garantizar la soberanía alimentaria.

–¿Qué productos ofrece el banco a este sector de forma específica?

–Tenemos diferentes líneas de financiación de I+D+i, con dos años de carencia y con hasta siete años de financiación; luego tenemos todas las lineas de financiación a corto plazo, para el día a día, los anticipos de ayudas para que se pueda poner en marcha las explotación; y los créditos para las transformaciones de fincas, donde damos hasta cuatro años de carencia. Y hemos sacado hace dos años, un fondo, Agrosmart, que está dotado de 500 millones de euros, 400 para deuda y 100 para invertir en equitiy, en el que analizamos proyectos muy innovadores de transformaciones de fincas y de digitalización.

–¿Qué están haciendo para paliar los efectos de la sequía?

–Hemos analizado con detalle todos los sectores y lanzado una línea de 5.000 millones para apoyar a nuestros agricultores y ganaderos y a la industria afectada por la sequía. Tiene carencia y cuotas adaptadas a los ciclos productivos de cada uno de los cultivos. También hay una línea para ayudar al sector de las berries en Huelva afectada por el viento el pasado 22 de octubre.

–¿Qué servicios ofrecen para la tramitación de la PAC?

–La afrontamos no como una campaña, sino como un momento clave para nuestros agricultores y ganaderos. Nosotros, desde el primer momento, antes de que naciera esa nueva PAC, ya estábamos haciendo un ejercicio de comunicación para dar a conocer las nuevas prácticas agronómicas, como pueden ser los ecorregímenes. Tenemos asesores que son ingenieros técnicos agrícolas que acompañan al agricultores para hacerles fácil y sencilla la tramitación. Porque los agricultores tienen que estar cultivando el campo. El banco esta involucrado no solo durante la tramitación sino todos los días del año.

–Ofrecéis también, pues, servicios no financieros, no os limitáis al crédito

–No solo con la PAC, también con el gasóleo no bonificado o cualquier solicitud a la Junta. Además, con un anticipo de las ayudas de la PAC superior a 2.500 euros regalamos el cuaderno de campo digital y damos la opción de que nuestro asesor esté detrás del agricultor haciéndolo.

–¿Está cambiando la mentalidad del agricultor para la transformación del campo? Tradicionalmente, ha sido muy conservador.

–El quiera seguir produciendo tiene que dar ese paso hacia la digitalización y las nuevas tecnologías y por eso es muy importante ese acompañamiento. A veces nos sorprendemos. Que tenga 60 años no significa que no sea digital o que no tenga capacidad para adaptarse. El sector tiene una oportunidad muy grande de invertir en digitalización e innovación, y digo invertir, y no gastar, porque hay que tener claro lo que es invertir en digitalización, sensorización, que sabes que a futuro te va a dar una mayor rentabilidad porque vas a ganar en productividad, en eficiencia en el uso del agua, de los fitosanitarios, de los fertilizantes. El sector es consciente de los pasos que hay que dar en inversión en I+D, en sostenibilidad y en producir alimentos cada vez más sostenibles, sanos, de calidad. Y eso tenemos que ponerlo en valor. Detrás de cada producto hay una historia, una familia. Y no hay que ver tanto si es caro o barato como el esfuerzo que hay detrás de cada uno de los alimentos que nos llevamos a la boca.