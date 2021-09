“Estamos desarrollando proyectos que otorgan a la olivicultura una mayor digitalización”

Concluye la vigésima edición de Expoliva, nacida en 1983 y cuya celebración tiene lugar cada dos años, ¿cómo ha evolucionado esta muestra y, por tanto, el sector puesto que la feria es un reflejo del mismo?

Desde la creación de Expoliva se ha producido una dinamización muy elevada en el sector, sobre todo en los últimos años; hemos de recordar que entonces la mayor parte del olivar era tradicional, producían aceite de oliva tan solo 20 países con una superficie de 7 millones de hectáreas, y sin embargo, actualmente, son 11,5 millones de hectáreas, siendo el olivar tradicional algo menos el 70 por ciento, y dicha superficie se encuentra distribuida en 66 países. Se trata de un entorno cambiante, donde Expoliva como feria internacional más representativa del sector, sirve como foro de unión, y referencia en todos los ámbitos de la olivicultura internacional y del sector de elaboración de aceite de oliva.

He leído en una entrevista reciente que usted considera interesante la posibilidad de que en el año alterno a la celebración de la feria en Jaén, Expoliva se desarrolle en otro país productor. ¿Es sólo una valoración suya? ¿Se está trabajando en ello? ¿Cuál sería la finalidad?

Así es. No se trata solo de una valoración mía, dentro de la organización, con la cual nos unen lazos de pleno compromiso y trabajo en común, se está trabajando en ese ámbito, de hecho, se ha comenzado con Túnez, como país invitado, dando a la feria no solo un mayor dinamismo, sino que además, cada edición se une a nuestra experiencia, la de un país productor con todos y cada uno de los pros que en el ámbito del conocimiento, experiencia y demás aspectos ello conlleva. Hemos de recordar que ya se produce aceite de oliva cada día del año en el planeta debido a que el olivo se encuentra presente en los cinco continentes, todo ello contribuiría a divulgar la filosofía del sector y, promocionaría el conocimiento, y además el consumo del producto.

Como entidad no solo financiera, también como implicada con los productores y su industria a través de la investigación y la transferencia de conocimiento, ¿qué retos tiene por delante la oleicultura jienense y andaluza?

Caja Rural de Jaén es imposible de entenderla fuera del ámbito de la olivicultura, no solo jiennense, también nacional e internacional, aunque nuestro mayor rango de compromiso e implicación en gran medida se circunscriba a Jaén. En el ámbito del soporte financiero, acompañamos al olivicultor en todos sus emprendimientos e iniciativas como un partner que viaja junto y para él, pero también contribuimos también a la divulgación del conocimiento, información, etc. suministrando la formación e información que nos brinda el resto del planeta en olivicultura, elaiotecnia, etc.

¿Cuáles son los principales proyectos en los que se trabaja desde Olivarum, perteneciente a su fundación, así como desde su servicio específico al agricultor para la mejora del olivar?

La Fundación, además de ejercer una labor fundamental en el ámbito social, y económico de la provincia, impulsando proyectos para la mejora la situación vital de colectivos mas desfavorecidos y apoyando una importante número de actividades culturales, también ejerce una labor relevante con entidades públicas y privadas dotándoles de nuevos recursos de vanguardia al sector del olivar. En dicho sentido, estamos desarrollando proyectos que otorgan a la olivicultura una mayor digitalización mediante asistencia de drones, sensorización, etc. y a su vez también estamos trabajando en un proyecto de diagnóstico nutricional del olivo a través del análisis de la savia y de la detección diversas de patologías en el árbol, siendo pionero en su ámbito. Del mismo modo, realizamos ciclos formativos, conferencias, charlas, y publicamos y lideramos estudios internacionales, que acerquen, tanto Jaén al mundo, como el mundo a Jaén, los dos últimos análisis internacionales publicados, han sido estudios del consumo de aceites de oliva en 198 países, o diagnosis de la olivicultura en 66, todas las naciones productivas.

Este mismo año, la entidad firmaba un nuevo convenio con la IGP Aceite de Jaén, ¿qué frutos está dando este acuerdo?

En Jaén, en la actualidad más del 80 por ciento de la olivicultura se desempeña de modo tradicional, es decir, de las 600 mil hectáreas que ostenta como provincia productora, concentrando el 5 por ciento de la superficie mundial, y algo más del 20 por ciento de la producción del planeta de aceite de oliva, se requiere por su idiosincrasia de elementos de diferenciación que impulsen el sector incrementando el valor añadido del mismo vía singularización. La IGP Aceite de Jaén, es una iniciativa que de forma magistral cumple con dicho cometido, de ahí que Caja Rural brinde todo su apoyo a la iniciativa, ratificando de ese modo el apoyo, y compromiso con la provincia, igualmente, la acogida que la misma ha tenido en el sector ha sido elevada, contando cada vez con más adheridos, lo cual multiplica sus efectos positivos.

El desarrollo económico de Jaén no se entiende sin la Caja Rural como eje vertebrador, ¿cuáles son los principales servicios económicos que la caja brinda para el desarrollo del sector oleícola?

Son dos las formas de acompañar el emprendimiento económico, se trate de olivicultura o no. Una de ellas es a través del soporte financiero facilitando que los proyectos salgan adelante gracias a la disposición de recursos, en este caso Caja Rural siempre está presente en todas y cada una de las iniciativas que en la provincia surgen, e incluso somos impulsores para que estás nazcan. El otro modo, es mediante la orientación en la colocación de los recursos que proceden del rendimiento empresarial, y del buen gobierno de la actividad, orientando a destinos adecuados y rentables a tal flujo de recursos procedente de las anteriormente mencionadas iniciativas empresariales, tanto agrícolas, por supuesto, como de otros ámbitos de la economía, que también existen, y muy competitivas en la provincia.

El pasado 2020 fue un año especialmente duro para todos por el impacto de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, ¿cómo me resumiría la actividad de la caja en este último ejercicio?

A Caja Rural de Jaén, como al resto del entorno, por supuesto le ha afectado la situación que hemos vivido, y que de forma más liviana aun estamos viviendo, no obstante mediante una serie de herramientas, planes de contingencias y determinadas estrategias, siempre hemos estado junto a nuestros clientes y socios, manteniendo todas nuestras oficinas abiertas y brindándole un servicio, que creo, ejemplar que no ha permitido que tanto las personas, como instituciones y organizaciones, hayan podido disponer de recursos, o gestionar su patrimonio en la Caja con normalidad. Por lo tanto, la Caja una vez más ha evitado que se produjera cualquier tipo de exclusión financiera coyuntural para todos y cada uno de los que vivimos en la provincia, este compromiso e implicación que siempre nos une a todos ellos.