El empleo público se incrementa en casi 36.000 personas en Andalucía durante la pandemia

El Gobierno del cambio no ha dejado de repetir en estos años de pandemia que Andalucía está siendo líder en creación de empleo. Lo que no dice tanto es que eso se debe en gran medida al fuerte impulso del empleo público, propiciado casi en su totalidad por la Junta de Andalucía, en estos dos años. O, más bien, entre enero de 2020 y julio de 2021, última fecha de la que se tienen datos oficiales precisos del personal al servicio de las administraciones públicas.

El Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Política Territorial refleja que, a fecha de 1 de julio de 2021, Andalucía supera de largo el medio millón de trabajadores públicos. En concreto, son 507.607, la cifra más alta de la que se tienen registros (la estadística disponible comienza en 2002) y probablemente la mayor de la historia. El salto respecto a los momentos previos a la pandemia es bastante espectacular. La región suma 35.889 nuevos empleados al servicio de las administraciones, casi todos, 33.900, contratados por la Junta de Andalucía.

Se podría decir que la urgencia de la pandemia ha hecho imprescindible el reclutamiento de miles de personas para el sector sanitario y educativo (las actividades que más crecen). Y es así, y así se refleja en la estadística general y de las comunidades autónomas. Pero Andalucía toma la delantera en este terreno. En términos absolutos es la primera región que más eleva el empleo público y en porcentaje es la tercera. Solo Asturias y Murcia, dos autonomías uniprovinciales con muchos menos trabajadores públicos que Andalucía, superan el crecimiento andaluz. Aquí las plantillas públicas se han elevado en la pandemia un 7,6%, en Madrid un 5,3% y en Cataluña solo un 2,6%. Solo la Comunidad Valenciana, entre las grandes, se acerca a Andalucía, con un avance del 7%. A nivel nacional, el avance es del 5%.

Crecen los funcionarios y el personal de confianza La estadística de la Junta de Andalucía –de la que dependen 277.958 trabajadores públicos de los 507.607 de la región a 1 de julio de 2021– refleja que el segmento laboral que más crece entre el 1 de enero de 2020 y julio de 2021 es la del apartado de “otros”, que engloba, sobre todo, al personal eventual, el nombrado normalmente para cargos de confianza. Pasa de 81.317 a 103.551 trabajadores, aunque también se disparan los funcionarios, de 265.216 a 279.629 (+14.413). El que baja es el personal laboral, contratados que están en plantillas públicas pero sometidos a las leyes laborales y no, como los funcionarios, que se rigen por el derecho administrativo. Su número se reduce en 758.

Según los datos de la EPA, hasta julio de 2021 Andalucía había sumado 47.500 empleos más que en el primer trimestre de 2020, después de destruir unos 200.000 en los inicios de la pandemia. Eso significa que tres de cada cuatro nuevos puestos de trabajo es público, aunque es verdad que el crecimiento en este sector se produjo, sobre todo, en el primer año de la pandemia. Entre enero de 2020 y enero de 2021 las administraciones andaluzas engordaron sus plantillas en 28.505 personas mientras el empleo total (según la EPA) retrocedió en 24.200. En los siguientes seis meses, entre enero de 2021 y julio del mismo año las nóminas públicas siguen al alza (+7.100) pero ya menos, y el ascenso de la ocupación en términos absolutos (+71.700) indica que ya el motor del mercado laboral es fundamentalmente la actividad privada.

El avance en lo laboral de lo público durante la pandemia se ha producido casi abrumadoramente en la Junta de Andalucía, y, dentro de la Junta, en sanidad y educación no universitaria. En lo que respecta a la educación, la plantilla docente y no docente se había mantenido estancada desde 2014 en el entorno de 108.000. Durante la pandemia, crece hasta 121.556 (a 1 de julio de 2021), 11.279 más que en enero de 2020. El avance en sanidad es aún mayor: de los 95.637 del 1 de enero de 2020se pasa a 118.040, 22.413 más.

La cifra coincide, más o menos, con los 20.000 sanitarios contratados por la Junta para reforzar la atención durante la pandemia. La estadística aún no refleja la no renovación de 8.000 de esos contratos a fecha de 1 de noviembre de 2021. Hay 12.000 que sí se han quedado, fundamentalmente en atención primaria, y habrá que esperar a los próximos meses, en cualquier caso, para saber si el mayor empleo en educación y sanidad motivado por la pandemia se consolida o no.