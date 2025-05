Las pymes andaluzas consolidan su recuperación financiera y elevan sus expectativas de crecimiento

Sevilla/ La menor necesidad de financiación bancaria, el auge de alternativas como el crédito comercial y las subvenciones, y la creciente entrada de entidades como Garántia son indicios de una mayor madurez del ecosistema de la pequeña y mediana empresa, que encara 2025 con bases más sólidas. Así lo refleja el VI Informe sobre la financiación de pymes y autónomos de Andalucía 2024, realizado por la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) y Abay Analistas Económicos y presentado este martes en la sede de Garántia.

El documento se ha elaborado a partir de una encuesta realizada a 713 pequeñas y medianas empresas, así como a autónomos de toda la comunidad autónoma.

El presidente de Garántia, Javier González de Lara, ha informado de que el contenido del informe se ha estructurado en cinco apartados. El primero de ellos analiza la situación de las pymes andaluzas. El segundo aborda sus necesidades de financiación, los motivos que las originan, los obstáculos encontrados y las vías e instrumentos más frecuentes para su resolución. El tercero se centra en la financiación bancaria. En el cuarto epígrafe se presentan resultados sobre las necesidades de garantías y avales y su importancia en el proceso de financiación empresarial. Por último, se muestran algunos resultados vinculados a la relación de las pymes con las SGR y más concretamente con Garántia.

Asimismo, ha apuntado que en Andalucía hay en torno a 528.600 pymes no agrarias, concentradas principalmente en las ramas de comercio y servicios personales y servicios a las empresas. Respecto al tamaño medio, en términos de empleo, ha aumentado ligeramente, con un desplazamiento de empresas desde el tramo de trabajadores por cuenta propia hacia las microempresas (menos de 10 personas empleadas) y pequeñas empresas (10 y 49). No obstante, el 53,0% de las pymes no agrarias andaluzas son personas físicas (trabajadores por cuenta propia) o jurídicas sin asalariados.

En relación con la posición de las pymes andaluzas en la internacionalización, González de Lara apuntó que la base de pymes exportadoras en 2024 se situó en el 6,0%, un nivel inferior al del año anterior. Con respecto a la realización de actividades de innovación, el 11,0% declara haberlas llevado a cabo, un porcentaje muy similar al de los últimos años.

Menor financiación y mayor diversificación

Maribel Martínez, directora de Abay Analistas Económicos y coordinadora del informe, ha sido la encargada de exponer los resultados. Una de las conclusiones más destacadas del estudio es la reducción de las necesidades de financiación. Solo el 46,9% de las pymes declaró haber requerido financiación durante 2024 -ya fuera buscándola activamente o no-, frente al 59,6% del año anterior, lo que supone un acercamiento a los niveles previos a la pandemia.

No obstante, este dato global está condicionado por la estructura del tejido empresarial. Entre las pymes con más de 10 empleados, el 78,1% sí necesitó financiación, mientras que entre los trabajadores autónomos sin asalariados ese porcentaje fue notablemente inferior: apenas un 34%.

Conforme al tipo de empresa,

Mejora económica

En términos generales, el informe señala que la situación económica ha mejorado respecto a 2023. El saldo neto de empresas que aumentaron su facturación fue positivo, con un +11,3%, una mejora sustancial frente al escaso +2,4% registrado el año anterior.

Este alivio económico ha estado respaldado por una contención de los costes financieros. Se observa una disminución del endeudamiento empresarial (saldo neto del -4,4%) y una moderación en el incremento de los gastos financieros, que crecen +4,7 puntos, muy por debajo del +16,3% del año pasado.

Además, el porcentaje de empresas que afirman encontrarse en crecimiento y con una mejora financiera ha pasado del 17,4% al 24,8%, mientras que se reduce el número de pymes que aseguran estar en peor situación que hace un año. Aun así, este grupo sigue siendo significativo, representando un 29% del total de encuestadas.

Auge de la digitalización y la economía circular

Además, el destino de la financiación ha evolucionado hacia objetivos más estratégicos. En el 52,4% de los casos, los fondos se han solicitado para inversiones en innovación o inmuebles, mientras que un 24,3% ha buscado financiación específicamente para procesos de digitalización y sostenibilidad. Esta última cifra subraya la creciente relevancia de estos dos ejes como claves para la competitividad y modernización de las pymes.

Destaca también el impulso de la economía circular, que ha pasado del 3,0% al 6,0% como destino de inversión, mientras que el autoconsumo y la eficiencia energéticos pierden algo de peso.

Además, un 19,1% de las empresas prevé requerir financiación para estos mismos fines en el medio plazo, lo que refuerza la tendencia de transformación ecológica y tecnológica del tejido pyme andaluz.

La financiación bancaria retrocede en favor de otras alternativas

La mejora del contexto macroeconómico, y en particular la bajada de los tipos de interés, ha sido un factor clave para facilitar el acceso a la financiación ajena. En este entorno más favorable, ha disminuido el número de empresas que no pueden acceder al crédito por falta de garantías, aunque esta sigue siendo la segunda barrera más importante para obtener financiación.

En paralelo, el informe refleja una caída significativa en la financiación bancaria, en consonancia con la menor necesidad general de crédito. Solo el 34,3% de las pymes recurrió a la banca en 2024, frente al 46,4% del año anterior. No obstante, las condiciones de esta financiación han mejorado respecto a 2023, tanto en precio como en los requisitos exigidos, especialmente en lo relativo a las garantías.

De hecho, el 85,1% de las empresas que solicitó financiación bancaria logró obtenerla, un dato que la coordinadora del informe, Maribel Martínez, ha calificado como "muy positivo".

Requisitos de garantía

En este contexto, el 18,0% de las pymes andaluzas ha requerido avales o garantías durante el último año, ya sea para financiar inversiones o para cumplir con exigencias técnicas vinculadas a procesos de contratación pública, solicitud de subvenciones u otras operaciones administrativas.

No obstante, se observa un ligero descenso en el porcentaje de empresas que obtuvieron el 100% de la financiación solicitada, que pasa del 87,6% al 84,9%. Al mismo tiempo, aumenta el número de compañías que han recibido plazos de devolución inferiores a los deseados: del 19,8% en 2023 al 20,2% en 2024.

Andalucía destaca frente al conjunto de España

En términos comparativos, Andalucía presenta resultados más positivos que la media nacional en varios indicadores clave. Mientras que en el conjunto de España la digitalización de las pymes parece haberse estancado, en la comunidad andaluza ha seguido creciendo. Lo mismo ocurre con las inversiones orientadas a la economía circular y la sostenibilidad, donde las empresas andaluzas muestran un mayor compromiso.

Según Maribel Martínez, directora de Abay Analistas Económicos, "esta mejora se apoya en dos estrategias principales: por un lado, la adaptación a las nuevas normativas; por otro, la modernización del modelo de negocio mediante inversiones en innovación y sostenibilidad, lo que permite a las pymes andaluzas ganar en competitividad a medio y largo plazo".