La recuperación económica pasa por la vacunación

Es posible el optimismo financiero en la actual crisis económica derivada por la pandemia del COVID-19. Así lo confirman los datos que se desprenden del evento Foro de Mercados, organizado por Grupo Joly –editor de este diario– en colaboración con el Banco Santander. El encuentro tuvo lugar de forma virtual debido a las restricciones y recomendaciones vigentes por el coronavirus.

Este evento telemático fue moderado por Alberto Grimaldi, redactor jefe de Economía de Grupo Joly y contó con la presencia de Luis Rodríguez de la Fuente, director territorial de Banco Santander; junto a las ponencias de Beatriz Tejero, economista sénior de Macroeconomía de Santander España; Gerardo Puerta, director de Research Asset Allocation de Santander España y Begoña Martínez, responsable C&CB Sales Andalucía Banco Santander.

El evento comenzó con la presentación de Alberto Grimaldi, tras la cual Luis Rodríguez de la Fuente, director territorial de Banco Santander, destacó la incertidumbre de la situación en la que nos encontramos, siendo “el reto más trascendental de la década”, en referencia a la crisis económica derivada de la crisis sanitaria.

“Es un presente complejo con muchísimos retos, pero con muchísimas oportunidades”

También destacó la importancia de “trabajar de forma coordinada y fomentar la colaboración” para dar la vuelta a esta crisis. Desde el inicio del estado de alarma, el Banco Santander ha querido “ofrecer una oferta cada vez más personalizada y adaptada a las decisiones de cada uno. A finales de año se presentó Santander One, un nuevo modelo para particulares y empresas, basado en una cuenta única asociada a servicios esenciales con cero comisiones para los clientes vinculados y la posibilidad de contratar planes de servicios de valor añadido personalizados bajo el modelo de suscripción”, recalcó.

Por último, destacó el compromiso de Banco Santander con la economía de Andalucía, enfrentándonos a “un presente complejo con muchísimos retos, pero con muchísimas oportunidades”.

A continuación, tuvo lugar la ponencia ‘Entorno Macroeconómico’, por parte de Beatriz Tejero, economista sénior de Macroeconomía de Santander España, para la que la actual crisis económica “no es una crisis al uso, ya que tiene el origen en una crisis sanitaria, la cual, además, pasa de local a global. Se produce una crisis de oferta, ya que los suministros no llegaban por los diferentes cierres en el mundo, y luego una crisis de demanda, provocada por los respectivos confinamientos a nivel mundial. Seguimos teniendo problemas para recibir los suministros en tiempo y forma, lo que implica que la crisis de oferta no acaba de remitir, mientras que la crisis de demanda depende de las restricciones, aunque lo cierto es que permanecemos mejor que en 2020”.

“Esta crisis económica nos ha pillado con los balances mucho más robustos”

Respecto al paralelismo con otras crisis, la economista comparó la actual con las dos anteriores: la crisis de 2008 y la de 2001. En cuanto a la de 2001, “con ciertas semejanzas a la presente, ya que en ambas ocasiones cabe destacar la capacidad de adaptación del ser humano a los cambios”. Comparándola con la de 2008, “afortunadamente esta crisis nos ha pillado con los balances muchísimo más robustos, tanto en las familias como en las empresas”. Además, la velocidad e intensidad de las acciones de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo facilitan la futura recuperación.

En cuanto a la anatomía de la crisis, la economista extrae varias conclusiones de consideración. En primer lugar, es momento de “olvidarse de las tendencias, debido a que todo está en manos de lo que las restricciones vayan permitiendo o prohibiendo. Así, también hay que olvidarse de los datos trimestrales, cambiando los modelos de PIB a semanales”.

En cuanto a las medidas adoptadas, Beatriz Tejero destacó dos: las medidas puente, basadas para resistir en el presente; y las medidas de relanzamiento, “pensadas para cuando se pueda relanzar la economía”. Otro factor relevante es la ampliación de balance “traducido en una oferta monetaria mucho más cuantiosa”, que, además de las medidas fiscales, ha ayudado a las familias y empresas a acumular renta que tienden a acumular en forma de depósitos, lo que refleja que tienen la intención tanto de invertir como de consumir en cuanto las circunstancias lo permitan.

Las políticas fiscales también cambian, tanto en España como en Europa, y se superan los niveles de deuda pero “ no se solicita la vuelta al déficit 0 con la misma premura que en 2008”. Para concluir su comparecencia, la ponente destacó que la economía andaluza irá de mano de la evolución española, debido a que la estructura de la región es similar a la del país en su conjunto. Tejero resaltó que, un año más tarde de comenzar la pandemia, la vacunación es el elemento fundamental para poder salir lo antes posible de esta situación.

La importancia de la vacuna

Por su parte, Gerardo Puerta, director de Research Asset Allocation de Santander España, disertó acerca del “Crédito y Equity en el mercado actual”. Para el ponente, el hecho de que haya una vacuna ha generado que “el mercado gane mucha confianza”. Esto origina también dinámicas positivas, ya que “hay muchísimo ahorro que está esperando que la situación se normalice para ser utilizado, lo cual dará lugar a un consumo de venganza, una demanda muy fuerte en cuanto nos dejen ejecutar ese consumo”.

Desde el punto de vista fiscal “se va a apoyar fuertemente la recuperación, muy coordinada con una política monetaria, lo cual consigue que los tipos de interés y los costes de financiación sean muy bajos”. En cuanto a los spreads de crédito “están en un entorno neutral, pero en este entorno con tanta liquidez, donde la actividad económica se va a recuperar fuerte, no habrá grandes problemas con los spreads de crédito a corto plazo y, en cierto modo, se van a mantener permitiendo que las carteras con créditos puedan obtener rentabilidad sin peligro”.

“Hay muchísimo ahorro que está esperando que la situación se normalice para ser utilizado”

En cuanto a la bolsa, Puerta incidió en que el mercado americano mira con optimismo el año 2023, mientras que el europeo apunta a beneficios en 2022. Otro factor destacado ha sido la volatilidad, la cual durante todo 2020 fue muy elevada y es en este 2021 cuando está comenzando a bajar. Gerardo Puerta destacó la importancia de trabajar los riesgos en los mercados financieros, siendo el mayor al que nos enfrentamos “la no solución a la pandemia durante el año 2021 y que la situación se agrave”. Para concluir, el experto aludió a la estrategia a seguir: “cuando hay un ciclo económico expansivo lo que tenemos que tener es una preferencia por los activos de riesgo; es un entorno donde hay que tener posiciones en renta variable, en créditos y en activos emergentes”. De esta forma, el experto valoró conservar “un optimismo moderado, pero con capacidad de gestión para poder incrementar los niveles de riesgo si hay caídas”.

Herramientas contra la incertidumbre

La última ponencia del día la protagonizó Begoña Martínez, responsable C&CB Sales Andalucía Banco Santander, bajo el título de ‘Mejores prácticas de gestión de riesgos financieros’. El objetivo de la misma fue presentar las herramientas de las que pueden disponer las empresas y las familias para gestionar los riesgos financieros en esta época de incertidumbre. En primer lugar, hizo alusión a la gestión de balance. En cuanto a los tipos a corto, “el euribor se encuentra en mínimos históricos, si bien está empezando a repuntar poco a poco”. Por otro lado, los tipos a largo plazo, swap, “aunque bastantes bajos, ya están empezando a recuperar y a subir en el corto y medio plazo”.

Las alternativas, en cuanto al tipo de interés, se centran en el CAP negativo. “En el momento en el que los tipos de interés empiecen a subir por encima de su nivel, el cliente consigue liquidaciones positivas que aminoran el coste de su deuda. Aparte de esto, las empresas también se pueden plantear un swap, lo cual intercambiaría el tipo variable del euríbor de su financiación por un tipo fijo”, afirmó.

“El euribor se encuentra en mínimos históricos, si bien está empezando a repuntar poco a poco ”

Otra de las cuestiones analizadas fue el impacto de las divisas, así como la importancia de contar con una política de cobertura que controle las oscilaciones de las divisas. Por ello, Martínez señaló que Banco Santander quiere “mejorar las compras y ventas de divisas frente al seguro de cambio, es decir, dar alternativas de valor”.

Asimismo, la ponente trató también el panorama financiero y las oportunidades de inversión. “Desde Banco Santander lo que recomendamos es la cobertura en divisas no entregables mediante NDF, seguro de cambio liquidable por diferencias, muy acorde a clientes que tienen que hacer aportaciones de capital o inversiones, ya que pueden cumplir esas compras mediante los NDF”, apostilló.

En lo referido a la gestión de liquidez, Begoña Martínez trató de trasladar la importancia de “invertir ese exceso de liquidez del que disponen ahora tanto empresas como familias en productos que den rentabilidad pero que el riesgo esté limitado. Para ello, existen tres productos disponibles dentro del Banco Santander: en primer lugar, para las empresas, el PFE 90, el cual invierte en 3 acciones españolas: Telefónica, BBVA y Repsol, y cuyo 90% se devuelve al mes con un cupón de casi el 18% TAE; en segundo lugar, el PFE 90, para particulares, el cual tiene una devolución del 90 % del capital en seis meses; por último, el PFE 95, también para personas físicas y jurídicas, en el cual el capital que se pone en riesgo es mejor, un 5 % con un capital garantizado del 95%”, explicó.