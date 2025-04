Red Eléctrica descarta el ciberataque y admite dos desconexiones de generación en el suroeste de España

Sevilla/El apagón no se produjo por un ciberataque y se debió a un fallo en cadena del sistema eléctrico ibérico. Así lo ha asegurado Eduardo Prieto, director de Servicios a la Operación de Red Eléctrica, quien afirmó que se puede descartar que el gran apagón que paralizó el lunes toda España se debiese a un “incidente de ciberseguridad”, aunque la investigación aún no ha finalizado. “Hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en el sistema de control de Red Eléctrica”, afirmó para descartalo.

Por contra, Prieto sí atribuyó, aunque las conclusiones no son definitivas, a que "un evento compatible con la pérdida de generación" en la región suroeste español, provocó la destabilización del sistema, pero del que se pudo recuperar. Sin embargo, "un segundo y medio después, se produce otro evento compatible de pérdida de generacion".

El director de Servicios a la Operación de Red Eléctrica reconoció por tanto que en el plazo de cinco segundos, se produjo una "degración" del sistema, que derivó "una situación incompatible con la supervivencia del sistema eléctrico", por la "desconexión de un contingente muy elevado de generación".

"El sistema no pudo sobrevivir y se generó el cero energético de tensión", dijo Prieto que reconoció que es una situación que no tenía precedente en los últimos 50 años.

Red Eléctrica dijo que trabaja en "identificar claramente las causas" que provocaron esos eventos de desconexión para poder analizar "las medidas que eviten que un incidente de este tipo que desemboca en un apagón masivo se puede volver a reproducir.

Prieto, a preguntas de los periodistas admitió que "es muy posible que la generación afectada pueda ser solar", aunque volvió a enfatizar que las conclusiones son preliminares y pidió evitar las especulaciones sobre el origen de este apagón inédito en la historia de España.

Además, también respondiendo a las preguntas, admitió que están investigando si esa desconexión de la generación pudo deberse a sistemas de protección ante episodios de sobretensión de plantas de generación renovable.

El responsable técnico detalló también cómo fue el proceso de reposición del suministro eléctrico para lograr que se recuperase el servicio por parte de todos los actores que conforman el sector eléctrico. "Se activaron los protocolos para esta situación", dijo Prieto.

La estrategia consistió, en primer lugar, en acudir a "fuentes de tensión sana", concretamente aportadas desde Francia y Marruecos, con lo que se pudo "energizar parte de la red, en Cataluña, País Vasco y sur de Andalucía", para a partir de ahí activar un proceso de "propagación de la red en seguridad".

Hasta las 4:00 horas de este martes no estuvieron todas las subestaciones eléctricas del sistema con tensión y a las 7:30 se consiguió que el 99% de la demanda eléctrica prevista estuviese cubierta.