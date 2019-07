Los salarios encadenan tres años a la baja en Andalucía y cuatro al alza en España

El salario anual por trabajador bajó el año pasado en Andalucía el 1,1%, hasta situarse en los 20.061,85 euros, frente al aumento del 0,9% registrado de media en España, donde alcanzó los 23.003,23 euros.

Este salario anual en Andalucía a final del año pasado fue el tercero más bajo de España, sólo por encima del de Extremadura (18.669,76 euros) y Canarias (19.499,07), y supuso unos tres mil euros menos que el ingreso medio en España, que encadena cuatro años al alza y el mayor incremento desde 2001, según la Encuesta Anual de Coste Laboral publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el caso de Andalucía, estamos ante el tercer descenso consecutivo.

Según la Encuesta Anual de Coste Laboral, los costes salariales representaron el 74% del coste laboral bruto para las empresas en España, que alcanzó los 31.085,76 euros por trabajador en 2018, un 1,1% más que en 2017 y la cifra más elevada desde 2011. En términos netos, restando 202,32 euros en concepto de subvenciones y deducciones, el coste laboral para las empresas fue de 30.883,44 euros por trabajador, también un 1,1% más y la más elevada desde 2011.

En los costes no salariales, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social fueron la partida más importante con 7.187,46 euros por trabajador, un 23,1% del total. Además de los salarios y cotizaciones, 411,94 euros anuales por trabajador se destinaron a beneficios sociales, 208,69 a otros gastos derivados del trabajo, 192,12 euros correspondieron a indemnizaciones por despido y 82,32 a formación profesional. Por sectores, el industrial tuvo en 2018 el mayor coste total neto por trabajador, con 37.235,53 euros, un 0,9% más que el año anterior, con aumentos del 0,4% en el coste salarial y del 2,1% en el no salarial.

No obstante, la mayor subida fue para la construcción, un 1,4%, hasta los 31.358,75 euros, con alzas del 1,4% en salarios y del 1,2% en costes no salariales. Y en servicios se registraron los menores costes laborales: 29.699,14 euros, un 1,2% más, con aumentos del 1% en el coste salarial y del 2% en el no salarial.