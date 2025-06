Sevilla baja por primera en casi 17 años de los 150.000 parados y vuelve a pulverizar su máximo de empleo: 839.754 afiliados

Como se esperaba, Sevilla volvió a batir en mayo su récord histórico de afiliados a la Seguridad Social. Logra una cifra nunca vista: 839.754, tras sumar en un mes 6.480 cotizantes medios. Además, la provincia reduce el paro en 3.318 personas y por primera vez en casi 17 años (desde septiembre de 2008) baja de los 150.000 desempleados. Se sitúa, concretamente, en 146.721.

En un mes en el que se ha desarrollado íntegramente la Feria de la capital y en el que suele haber bastante actividad agraria, el mercado laboral se ha comportado muy bien, incluso mejor que en los años anteriores. Así, el avance de la afiliación (casi 6.500 personas más) es el mayor desde 2022 y supera en unas 4.000 personas al registrado en mayo de 2024. Y lo mismo se puede decir de la evolución del desempleo (3.300 menos), aunque en este caso solo es ligeramente mejor que la del mismo mes del ejercicio pasado.

En tasa anual, es decir, respecto a mayo de 2024, hay también mejoría, lo que indica que el ritmo de avance del empleo no da ningún síntoma de agotamiento, sino más bien todo lo contrario. Sevilla genera 23.327 empleos medidos en términos de afiliación en un año, lo que supone la mayor cifra en tasa anual desde abril de 2023. Y reduce el paro en 13.161, un dato que es mejor que el de mayo de los dos años precedentes. El hecho de que la creación de empleo no se corresponda con una reducción del desempleo equivalente se debe, entre otras cosas, a que las contrataciones no son suficientes para absorber al completo la demanda laboral que entra en el mercado.