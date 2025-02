Sevilla es la segunda provincia de España donde más sube el paro en enero

El arranque del año en la provincia de Sevilla no fue bueno en lo que al mercado laboral se refiere, como era previsible, por otro lado. El fin de la campaña de Navidad y la expiración de muchos contratos el 31 de diciembre hacen que en este campo también se viva una dura cuesta de enero.

Y Sevilla no es una excepción. Es más, es la segunda provincia de España, solo superada por Madrid, en la que más sube el paro en términos absolutos. Suma 3.399 desempleados registrados más, hasta totalizar 157.052. Pese a ello, el dato no es ni mucho menos de los peores de los últimos años y, de hecho, estamos ante la menor subida del paro en un mes de enero desde 2018. Es decir: dato malo pero en comparación con otros años no tanto.

La afiliación a la Seguridad Social -que marca el nivel de empleo- evoluciona un peor. La provincia pierde 12.364 cotizantes (6.454 mujeres y 5.910 hombres) lo que le aleja del récord absoluto de diciembre (830.103) y sitúa la cifra total en 817.739, que es históricamente alta. Es la cuarta provincia de España, tras Madrid, Barcelona y Valencia, que más empleo pierde, lo que se corresponde con su peso poblacional. Respecto a años anteriores, estamos ante la mayor caída de afiliados en enero desde 2016, aunque la cifra es muy similar a la de los años 2020 y 2021 y supera en apenas mil personas a la del año pasado.

Quizás el dato más preocupante sea que la afiliación en el régimen general (que incluye al grueso de los asalariados, salvo los temporeros agrícolas y trabajadoras del hogar) registra la mayor caída desde 2010. Los autónomos resisten bien, con solo 437 menos (evolución incluso algo mejor que la del año pasado) mientras que la agricultura sigue en su imparable senda descendente: 1.744 menos. Por secciones de actividad, casi todas pierden empleo, y por encima de mil destruidos están comercio (-2.109 en enero respecto a diciembre), actividades administrativas y servicios auxiliares (-1.997), hostelería y servicios de alojamiento (-1.818) y administración pública (-1.086). Ninguna actividad gana empleo de manera significativa.

La razón por la que la afiliación se comporta peor que el paro es sencilla de entender. Muchas de las personas que estadísticamente dejan de estar empleadas no se apuntan al paro para buscar trabajo de inmediato, sino que pasan a la inactividad, por lo que no figuran como paradas. Además, hay que tener en cuenta que la afiliación es una media del mes mientras que el dato del paro es una fotografía de la situación a 31 de enero.

En tasa anual, es decir, respecto a enero de 2024, la evolución es buena, mejor que la del ejercicio anterior, con lo que continúa y hasta se acelera la tendencia de diciembre. En la provincia de Sevilla hay 19.134 afiliados más que el año anterior, un dato que mejora en tasa anual el de enero 2024, pero que es algo peor que el de 2023. Porcentualmente, supone una subida del 2,4%, prácticamente idéntica que la de España (2,38%) y cuatro décimas inferior a la de Andalucía (2,84%), con Jaén y Málaga como provincias con mayores alzas.

Respecto al paro, hay 14.750 desempleados menos que en enero de 2024, el mejor dato desde 2022 (un año, este último, muy marcado por el rebote tras el 'shock' del coronavirus). Hay un 8,59% menos parados que hace un año, un porcentaje que se queda a medio camino entre Andalucía (-10.55%) y España (-6,08%).