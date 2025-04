Sevilla sigue creando empleo y reduciendo el paro en marzo pero a menor ritmo que en 2023 y 2024

Sevilla/La provincia de Sevilla no da ningún signo de retroceso en el mercado laboral, aunque sí de desaceleración. La mejoría continúa, pero lo hace a menor ritmo que en los dos años anteriores, al menos en el mes de marzo. Así, suma 3.991 afiliados más a la Seguridad Social, menos que los 4.186 de febrero de este mismo año y menos que los 5.814 de marzo de 2024 y los 7.069 del mismo mes de 2023. Con todo, la cifra sigue siendo importante y, salvo la agricultura, prácticamente todos los sectores de actividad registran avances en la afiliación.

En total, Sevilla cuenta a fecha de marzo de 2025 con 825.916 afiliados a la Seguridad Social, aun a cierta distancia de los 830.103 de diciembre de 2024, que marcan el récord histórico.

En lo que respecta al paro, se reduce en 734 personas, una cifra muy inferior a los 2.289 de marzo de 2024 y los 4.053 del mismo mes de 2023, por lo que de nuevo se puede hablar de desaceleración.

En total, hay en la provincia 155.668 desempleados, nivel todavía superior al de diciembre de 2024 (153.653) y más o menos igual que el que había en octubre de 2008 (156.999). Por tanto, Sevilla aún no ha reducido el paro a los niveles de antes de la crisis financiera de 2008, aunque también hay que tener en cuenta que entonces la población activa era bastante menor.

Si tenemos en cuenta el primer trimestre al completo (enero, febrero y marzo), concluimos que la evolución de este 2024 es muy similar a la del año pasado, algo mejor en empleo (se destruyen 2.364 frente a 2.774 hace un año, con el tradicional bajón de enero como lastre) y peor en paro, que sube en 2.015 entre enero y marzo de 2025 y lo hizo en 1.858 en el ejercicio anterior. Sin embargo, los datos son más negativos que los de 2023, cuando había solo 902 desempleados más y ya había 1.107 afiliados más a la Seguridad Social. Esto, en cualquier caso, es una fotografía solo del arranque del año, y de hecho el año 2024 terminó siendo mejor que 2023 en su conjunto.

En el cómputo anual, la provincia aumenta en 18.733 el número de trabajadores en términos de afiliación, el menor incremento en tasa interanual desde julio de 2024. En cualquier caso, el dato es mucho mejor que el de marzo de 2024 (cuando el empleo aumentaba en 11.031 respecto a un año antes), pero peor que el de 2023 (24.958).

La hostelería lidera, pero casi todos los sectores crean empleo

Por sexos, en el mes de marzo el empleo subió más entre las mujeres (2.435 frente a 1.556 hombres) y el paro también se redujo más entre ellas (612 frente a 122). Y por sectores de actividad fue la hostelería (que incluye los servicios de alojamiento) la que más tiró del mercado laboral, aunque tampoco de forma abrumadora: sumó en marzo 1.202 afiliados nuevos a la Seguridad Social. El resto de actividades (industria manufacturera, construcción, comercio, educación, servicios sociales, actividades financieras, etc.) suman entre una decena de empleados y algo más de 500 según los casos, lo que da cuenta de un crecimiento del empleo general, no concentrado únicamente en unos pocos sectores.

La agricultura, el garbanzo negro

El único sector que retrocede en empleo es la agricultura, en un mes marcado por lluvias continuadas que en muchos casos impidieron la siembra o la recolección del cultivo. El sector pierde 1.303 afiliados del régimen agrario, el mayor descenso desde 2018, en un contexto, además, en el que la mano de obra mengua a medio y largo plazo. Los 67.139 cotizantes en marzo son la menor cifra en este mes desde que hay registros. En 2017, por ejemplo, eran 91.756. Hay un trasvase claro de trabajadores del sector primario a otras actividades.

La bajada del paro en agricultura, de 31 personas, no se corresponde, por tanto, con una creación de empleo, que no existe, como con ese fenómeno de 'éxodo' de empleados, sin contar con que los subsidiados agrarios no cuentan como desempleados. En todos los sectores, por otro lado, baja el desempleo, con especial incidencia en servicios en términos absolutos (-848). Solo en el colectivo sin empleo anterior aumenta (+310), algo tradicional cuando viene la temporada alta y la actividad se dinamiza. Lo hace, además, en mayor medida que en los dos últimos años.