En imágenes: Sevilla vive una gran tractorada organizada por las principales asociaciones agrarias

Tractorada en Sevilla hoy: carreteras y entradas a la ciudad afectadas
Sevilla vive una gran tractorada organizada por las principales asociaciones agrarias
Sevilla vive una gran tractorada organizada por las principales asociaciones agrarias / Juan Carlos Vázquez Osuna

Los sindicatos agrarios COAGUPAAsaja y Cooperativas Agroalimentarias han protagonizado este martes en Sevilla una tractorada que ha llegado hasta la Plaza de España desde diferentes puntos de la provincia. La movilización se ha planteado como protesta por el acuerdo de Mercosur “y el resto de problemas que arrastra el sector agrario”, según han expuesto las organizaciones.

Sevilla vive una gran tractorada organizada por las principales asociaciones agrarias
1/27 Sevilla vive una gran tractorada organizada por las principales asociaciones agrarias / Juan Carlos Vázquez Osuna
