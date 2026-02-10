En imágenes: Sevilla vive una gran tractorada organizada por las principales asociaciones agrarias

Los sindicatos agrarios COAG, UPA, Asaja y Cooperativas Agroalimentarias han protagonizado este martes en Sevilla una tractorada que ha llegado hasta la Plaza de España desde diferentes puntos de la provincia. La movilización se ha planteado como protesta por el acuerdo de Mercosur “y el resto de problemas que arrastra el sector agrario”, según han expuesto las organizaciones.
