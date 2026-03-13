Las siete deducciones de la renta que casi nadie aplica y pueden devolverte hasta 600 euros de media

En España, cada año se pierden miles de millones de euros por no aprovechar los beneficios fiscales disponibles en la declaración de la renta. Según los datos de Laborai, uno de cada tres ciudadanos podría obtener hasta 600 euros de devolución si tan solo conociera todas las deducciones a las que tiene derecho. Sin embargo, el sistema no está diseñado para orientar al contribuyente. Por ello, es el interesado quien debe informarse y aplicar manualmente estas oportunidades de ahorro.

Gastos médicos, defensa jurídica o maternidad son solo algunos de los beneficios que pasan desapercibidos. Además, las comunidades autónomas ofrecen ventajas específicas que pocos conocen, como la ayuda a trabajadores despedidos en Andalucía. Esto es lo que se conoce como 'sobrepago invisible'. "Más de 250 deducciones, estatales y autonómicas, siguen sin aplicarse por falta de información", explica la startup española. Pero ¿cuáles son las que más se pierden?

Principales deducciones que se pierden en España

Ahora que se acerca el plazo para realizar la declaración de la renta 2025, hay que tener en cuenta una cosa: el borrador no es suficiente. "La mayoría de la gente lo acepta como si fuera la verdad definitiva. Pero es solo un punto de partida, no un punto final. Hacienda no tiene ningún incentivo para recordarte lo que puedes deducir", explican desde Laborai.

En este sentido, la Agencia Tribuyaria incluye en el borrador los datos de los que ya dispone: rendimientos de trabajo, retenciones y prestaciones. Pero desconoce las deducciones autonómicas, los beneficios por situación familiar o las compensaciones por gastos médicos, así como también los ajustes por alquiler, discapacidad o donativos.

Partiendo de esta base, Laborai enumera las principales deducciones que se pierden en España:

Movilidad geográfica : 2.000€ de reducción, que casi nadie conoce.

: 2.000€ de reducción, que casi nadie conoce. Alquiler : entre 150€ y 1.200€, según la comunidad autónoma. No se aplica de manera automática.

: entre 150€ y 1.200€, según la comunidad autónoma. No se aplica de manera automática. Maternidad (hijos de 0 a 3 años) : 1.200€/año + 1.000€ por guardería. No se incluye íntegramente en el borrador.

: 1.200€/año + 1.000€ por guardería. No se incluye íntegramente en el borrador. Compra de un coche eléctrico : hasta 4.000 euros. Se suele confundir con otras ayudas estatales.

: hasta 4.000 euros. Se suele confundir con otras ayudas estatales. Hipoteca anterior al 2013 : hasta el 15% (máximo de 9.040€). Necesita completar detalles manualmente.

: hasta el 15% (máximo de 9.040€). Necesita completar detalles manualmente. Donaciones a ONGs : 80% en los primeros 250€, 40% en el resto. Pocas personas guardan los recibos.

: 80% en los primeros 250€, 40% en el resto. Pocas personas guardan los recibos. Gastos de defensa jurídica laboral: 300€ (estatal) + 200€ (en Andalucía).

Deducciones poco conocidas en Andalucía

En Andalucía, existen dos deducciones concretas que suelen pasar desapercibidas. Una de ellas beneficia a los trabajadores despedidos, permitiéndoles descontar hasta 500 euros en los gastos jurídicos derivados de los procedimientos judiciales. Para ello, es preciso que se hayan contratado los servicios de un abogado con el fin de abordar un despido, una extinción de contrato o una reclamación de cantidades. El contribuyente deberá adjuntar el justificante de los gastos en la declaración de la renta.

Finalmente, la comunidad autónoma establece otra deducción fiscal de 100 euros para las personas que cuidan a su cónyuge o pareja con discapacidad. Las condiciones son las siguientes: la persona a cargo debe tener una discapacidad igual o superior al 65%, y la base imponible no puede superar los 25.000 euros en tributación individual o los 30.000 euros si es conjunta.