Los sindicatos denuncian el bloqueo de la negociación del convenio de hostelería de Cádiz mientras la patronal lo niega

Diferencia de pareceres entre sindicatos y patronal en la negociación del convenio colectivo de la hostelería en la provincia de Cádiz que afecta a más de 27.000 trabajadores. Según los representantes de los trabajadores, tanto desde CCOO como desde UGT hablan de conversaciones encalladas y presionan para que la patronal de los hosteleros gaditanos se mueva en sus propuestas de las que no están tan lejos en cuanto a incrementos salariales, reconocen. Horeca no comprende por qué hablan de bloqueo en la negociación.

Matías Agrafojo, de UGT, cuenta que los empresarios no quisieron ni ver la última propuesta de los sindicatos. Este lunes los delegados sindicales de los trabajadores de hostelería celebraron una asamblea en la Facultad de Farmacia en la que reunieron a una afluencia considerable para tratar en qué situación se encontraba la negociación. Su postura para los próximos cuatro años se basa en solicitar un incremento salarial del 5% para cada uno de los primeros dos ejercicios y otro 4,5% de subida para cada uno de los dos siguientes. En total sumarían una subida del 19% hasta 2019 que alcanza un punto y pico más al ir aplicando las subidas. Quedarían por cerrar otros asuntos como el uso recurrente de la jornada de fijo discontinuo para trabajos previstos para contratos temporales.

Antonio de María, por su parte, no tenía conocimiento de la asamblea celebrada el lunes según nos explica. "El 30 de mayo tenemos una reunión sobre el convenio, Horeca no recibe una contestación por su parte y si ellos tienen asamblea el día 3 de junio lo normal es que nos informen de lo que han decidido y no lo hagan a través de la prensa". Por tanto, no entiende que se hable de bloqueo, "hay reunión abierta para la negociación en la mesa y no en la prensa", de modo que no encontramos respuesta a si estarían dispuestos a dar ese punto porcentual de diferencia que los aleja en estos momentos.

Efectivamente, la subida salarial que negocian no está alejada por un abismo sino por un punto en cuatro años. Horeca propone una subida del 4,5% para cada año durante los cuatro ejercicios en los que esté en vigor. Se trata de un 18% acumulado en este periodo. Entienden que con esa cantidad es suficiente para compensar la mochila que los trabajadores vienen arrastrando de años anteriores y de la que se quejan los representantes laborales. "Y si no hay acuerdo automáticamente se pierde la retroactividad hasta principios de año", recuerda.

Los sindicatos consideran que es el momento de dar un salto a esos porcentajes salariales para poner a la altura al sector en comparación con otros convenios colectivos provinciales y por la carga de trabajo que sostienen sus trabajadores. Si la hostelería gaditana lleva tres años batiendo récords de beneficios, eso debe repercutir también en los empleados que ejercen la profesión. "Para que la mano de obra no huya hacia otros oficios o a otras provincias con mejores convenios", argumenta Agrafojo.

Tal y como explica Maite López, representante de CCOO, entre 2012 y 2024 calculan una pérdida de más de un 5% de poder adquisitivo. El anterior convenio se firmó en julio de 2021 porque hubo que posponerlo al coger la negociación en plena pandemia. El acuerdo se selló en un momento de vuelta a la normalidad con concesiones para que el sector se recuperara y todo a costa de los trabajadores. Para ponerlo al nivel que se merece habría que subir hasta el 24% el salario fijado en el convenio, argumenta López dando a entender que ellos también ceden y que es el momento de que lo haga Horeca con ese punto porcentual que los separa.

Los sindicatos manejan los beneficios del sector de cifras oficiales, "no nos inventamos nada. Fue el consejero de Turismo a final del año pasado cuando habló de beneficios de 3.486 millones en la provincia. Estamos encantados de que se den esas cifras, pero toca que a los trabajadores se les recompense por su esfuerzo para lograrlas", declara Agrafojo. Denuncian plantillas muy ajustadas, con bajas que no se cubren y jornadas que se extienden de lo reglamentado.

En cuanto a la jornada de 37 horas y media, la patronal al principio quería imputar el coste a la subida salarial en el momento de aprobarse, básicamente revisar los porcentajes pactados a la baja para absorber el incremento de esa medida, aunque ya lo han retirado de la negociación, admiten. Tendrán que aplicarlo cuando entre en vigor (está aprobado por el Consejo de Ministros y tiene que pasar el trámite parlamentario) pero el convenio que se negocia es de 40 horas semanales.

Maite López es muy crítica con el uso que hacen los empresarios hosteleros del contrato fijo discontinuo. "Es un mando a distancia para ellos". Provocan que se trabaje en precario y desvirtúan este tipo de contratos que está pensado para unas circunstancias diferentes. La representante defiende que tendrían que utilizar contratos temporales por circunstancias de la producción, pero son más lesivos para sus intereses tal y como funcionan con los fijos discontinuos, que interrumpen continuamente a su antojo, critica.

Sindicatos y patronal no tienen fecha a día de hoy para reunirse. Desde CCOO y UGT anuncian que se plantean movilizaciones, "una campaña para llevar esta situación a la calle y a la opinión pública", a lo que Horeca responde "que están en su derecho".