¿Por qué sube mucho más el paro en Sevilla y Andalucía que en el resto de España?

Los datos fríos del alza del paro en marzo impresionan y son especialmente sangrantes en Andalucía. La región suma 138.569 nuevos parados, el 45% del alza total. Es una cifra muy alta, incluso teniendo presente que la comunidad sufre a veces picos que la hacen ser líder en subida y bajada del desempleo, debido a una estructura productiva muy vinculada a la temporalidad.

Además, la provincia de Sevilla figura como la que más eleva el paro, con 31.813 más, por encima incluso de Madrid o Barcelona. Algo poco entendible teniendo en cuenta que el mercado laboral es mucho mayor en las grandes metrópolis y la crisis del coronavirus afecta a todos los territorios, por mucho que la provincia estuviera ya cerca de Semana Santa.

Desde la Junta, la Consejería de Empleo explica que Andalucía es una de las pocas autonomías que ha incluido en la estadística del paro registrado a los afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Esto es así porque a la hora de hacer la tramitación telemática para inscribirse o renovar el desempleo, los nuevos parados no especifican si están afectados por un ERTE o no. Se les piden los datos imprescindibles para hacer la prestación, con el objetivo de agilizarla al máximo. Por tanto, la Junta de Andalucía no sabe, de momento, quién de los inscritos viene de un ERTE o no.

Según consta en el decreto del Gobierno, los afectados por ERTE no figurararán como parados registrados, sino en el apartado Denos (demandantes no ocupados) junto a subsidiados agrarios, estudiantes o demandantes de un trabajo inferior a 20 horas a la semana. Es probable, pues, que el mes que viene, por un efecto estadístico, asistamos a una reducción del paro, ya que el grueso de los afectados por ERTE pasarán a ser Denos. Sólo quedarán como parados aquellos que hayan perdido su empleo, que, en cualquier caso, será un número muy alto