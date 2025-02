UGT critica la paralización del convenio de la Vid más de un año después del inicio de la negociación

Jerez/La negociación del XXVII Convenio de la Vid, que engloba a unos 1.500 trabajadores de bodegas del Marco de Jerez, cumple un año sin apenas avances, bloqueo frente al que FICA-UGT tratará de forzar una solución ante la pasividad de la patronal bodeguera Fedejerez.

El sindicato no entiende que el convenio no esté firmado ya, por lo que buscará el consenso con CCOO para elaborar un documento conjunto en el que trasladarán a la patronal “hasta dónde estamos dispuestos a llegar” con idea de sentarse a negociar y cerrar un acuerdo sin más demora, explica el secretario general de FICA-UGT en Cádiz, Antonio Montoro, tras una reunión mantenida por los delegados sindicales en el sector de la Vid.

UGT, que ostenta una representación minoritaria en el sector, no se plantea aún movilizaciones frente a la “paralización del convenio, que no entendemos”, toda vez que Montoro recuerda que desde la última reunión celebrada el pasado 6 de noviembre no ha vuelto a producirse ningún contacto entre las partes.

“Hemos estado debatiendo la situación y vamos a desarrollar un documento que puede ser una salida a este convenio, que no entendemos que no se firme”, ha insistido el responsable sindical, quien se ha hecho eco de la incertidumbre que los trabajadores del sector transmiten a los delegados por la falta de acuerdo.

El sindicato entiende que “no podemos demorar más” la búsqueda de una solución al bloqueo del convenio, y aunque “no estamos hablando de momento de movilizaciones”, anuncia que “esperaremos un tiempo prudencial antes de convocar una asamblea de trabajadores” para decidir si se emprenden alguna acción para presionar a Fedejerez.

“El objetivo de este sindicato es sentarse a negociar y que se pueda cerrar un convenio que UGT no entiende que no esté ya firmado y que esté practicamente sin negociar en todos sus artículos”, apostilla Montoro.

Puntos claves y líneas rojas

FICA-UGT ya denunció el pasado mes de noviembre, fecha en la que se celebró la última reunión entre las partes, la "postura intransigente" de Fedejerez tras diez meses de negociación sin avances significativos.

El sindicato amagó entonces con el inicio de movilizaciones si persistía el bloqueo del convenio, al tiempo que planteó simplificar la negociación para centrarse en los puntos claves, en torno a los que marcó sus líneas rojas.

En concreto, Montoró mostró su rechazo a la propuesta de incremento salarial del 1,5% presentada por Fedejerez, que calificó de “ridícula” al situarse por debajo de los acuerdos marcos de la negociación colectiva y que tampoco toma como referencia el IPC.

Del mismo modo, UGT expresó su negativa a vincular la flexibilidad a un aumento de la jornada laboral, para lo que exige que cualquier medida en este sentido, ademas de justificada y voluntaria, debe implicar un descanso compensatorio y una retribución digna.

Otros aspectos fundamentales para el sindicato son la incorporación de contratos fijos-discontinuos para combatir el “fraude de la temporalidad”, así como el mantenimiento de licencias y días de asuntos propios.

El sindicato reitera su disposición al diálogo pero advierte de que "la negociación no se puede eternizar", especialmente cuando ya ha transcurrido un año desde la denuncia del convenio sin abordar aspectos como la retroactividad de los acuerdos.