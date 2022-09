La Junta asegura que la ratio de las aulas ha decrecido dos puntos con respecto al curso pasado en Málaga

Los colegios de la provincia de Málaga ya han empezado sus clases. Más de 146 mil estudiantes de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial comenzaron este lunes el curso 2022/2023 en los 467 centros docentes que hay en la provincia.

La bajada de la natalidad ha ocasionado que este curso haya 1.540 alumnos menos que el año pasado. Esto ha derivado también en un descenso de la ratio de las aulas, según la Junta de Andalucía, que también asegura que esta ha decrecido dos puntos con respecto al curso pasado. Actualmente, la ratio media se encuentra en 25 alumnos en Educación Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato.

El número de alumnos que hay en las aulas es un "problema histórico", según Miguel Briones, delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga. Por ello, insiste en que la Junta de Andalucía está trabajando para lograr “progresivamente, ir reduciendo ese número de alumnos”. También añade que a día de hoy “estamos ahora mismo en una ratio soportable en la mayoría de distritos de la capital y en el resto de la provincia”. Lo que no puede negar es que sí que hay zonas en las que la ratio está por encima de la media, debido a la gran afluencia de residentes.

Además, el delegado de Desarrollo Educativo ha apuntado que “la ratio media en Andalucía se sitúa entre 3 y 5 puntos por debajo de los límites máximos establecidos por el Ministerio". Asimismo ha asegura que también está por debajo de países como Francia, Reino Unido o Portugal.

Por otro lado, a pesar del descenso de alumnos matriculados, Briones ha señalado que se han incorporado 906 docentes nuevos en los centros educativos de la provincia. Por lo que, sostiene que podrán mantener la figura del coordinador de Salud en los centros educativos, reforzar la Formación Profesional o mejorar el rendimiento académico de los alumnos.

En este sentido, CCOO asegura que los datos del número de nuevos docentes “no coinciden con la realidad” y hacen hincapié en que al visitar diferentes centros de la provincia les han asegurado que “tienen un apoyo Covid, cuando el año pasado tenían muchos más”. “Los directores y los equipos directivos de los centros están que trinan porque no tienen los refuerzos y los recursos humanos necesarios para atender la demanda y las necesidades del alumnado”, remarca Santiago Ramírez, responsable de Enseñanza Pública de CCOO de Málaga.

Con respecto a la ratio de las aulas, el sindicato asegura que en los colegios de la Costa, donde se concentra mayor población, la ratio está a 28 en Infantil y Primaria. De hecho, Ramírez apunta que “los alumnos no pueden repetir curso porque no tienen sitio”. Por su parte, Guillermo Hernández, presidente provincial de ANPE, sostiene que puede que la bajada de la natalidad y el descenso de la matriculación “sea directamente proporcional a que la ratio fuese más reducida. Cierto es que hasta que no avance el curso, desconocen cuántos estudiantes hay en las clases, pero Hernández está seguro de que “en más de un centro habrá aulas con 27 y 28 alumnos”. Asimismo, ANPE insiste en que se debe conseguir que la ratio de las aulas lleguen a los 20 estudiantes para “poder dedicarle una enseñanza individualizada y personalizada al alumnado”.