La Universidad de Huelva cumple 30 años en medio de un importante proceso de internacionalización

La Universidad de Huelva cumple este año tres décadas dedicada a implementar una formación superior de calidad en la provincia. Así lo ha reconocido su actual rectora, María Antonia Peña, quien asegura que, a pesar de ser una institución jóven, "se la tiene en cuenta para muchas cosas tanto en España como fuera de ella", situándose como una universidad "fuerte y con prestigio".

La Universidad de Huelva es actualmente uno de los centros de enseñanza mejor valorados en aspectos como la transparencia y ha sabido salir airosa y reforzada de la pandemia. "Era una situación totalmente inusual para la que no estábamos ni alertados ni preparados y que implicó muchísimo trabajo y muchísimo cambio", ha expresado la gestora.

La rectora ha explicado que llevar a cabo toda esta tarea de adaptación y modernización no ha sido fácil. "Han sido seis años en los que no hemos tenido una financiación adecuada y al mismo tiempo había que hacer muchas cosas que eran imprescindibles para incorporarnos a un modelo de universidad del siglo XXI", por lo que "ha sido necesario un ejercicio trabajoso de eficiencia económica, de priorización de las acciones y de búsqueda de lo más rentable", ha proseguido la rectora.

Respecto a los hitos más importantes en este periodo, Peña se ha referido a algunos "muy visibles como el de ser la Universidad más transparente de España, puesto que hemos mantenido a lo largo del tiempo, el de entrar en el ranking de Shanghai gracias a los compañeros de turismo y gracias a su labor investigadora".

Mejores conexiones, más investigación

En cuanto a la posición actual de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña explica que estar en la provincia menos poblada de Andalucía y mal conectada también afecta y limita a la Universidad, no solamente en la financiación, sino también en el músculo investigador y en que el estudiantado llegue desde otras provincias, pero "aun así casi un tercio del estudiantado de nuestra universidad procede de fuera de la provincia de Huelva y se hace un esfuerzo para que eso no nos lastre", hasta el punto de que "ahora mismo internacionalmente y en relación a nuestro tamaño tenemos un posicionamiento envidiable y unas tasas de movilidad relativa de llegada de estudiantado externo que nos colocan en el primero o segundo puesto de Andalucía y en el quinto o sexto de España", ha explicado.

Además, "somos una o universidad a la que se busca como partner para consorcios, estamos en consorcios para relaciones con Asia y con África, tenemos muy buenas relaciones con Iberoamérica y estamos muy bien insertados en el programa Erasmus europeo. Y a nivel nacional nunca habíamos estado dentro de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y mi equipo está muy bien reconocido en las sectoriales, lo que ayuda a que la Universidad de Huelva se vea como una universidad con la que se pueden hacer cosas porque tiene detrás un equipo muy solvente, muy preparado y que responde a los retos”, ha destacado.

La rectora también se ha referido a la nueva Ley Orgánica de Universidades, sobre la que ha indicado que el reto importante es que venga acompañada de la financiación adecuada para poder ser desplegada, desarrollada y ejecutada en aspectos que se contemplan en la misma como "evitar la temporalidad de las plantillas e iniciar carreras ágiles que lleven antes a la estabilización del profesorado".

Medicina por fin en Huelva

También la futura titulación de Medicina ha sido abordada por María Antonia Peña, que ha defendido la implantación de unos "estudios de calidad que nos permitan formar a médicos con las tecnologías más vanguardistas y con la mejor formación posible", tras lo que ha explicado que "el proceso va bien", pues "estamos terminando la elaboración del Plan de Estudio y a continuación culminaremos la Memoria de Verificación, que tiene un apartado importante como el de las infraestructuras que va a necesitar esta titulación.

La rectora espera que su implantación sea posible en el curso 2024/2025, cuando en un primer momento, con carácter temporal, se alojará en las instalaciones de La Rábida, mientras tanto "empezaremos a diseñar el nuevo edificio, que va a ser un diseño muy interesante porque puede ser muy innovador", ha proseguido Peña, que espera contar con el apoyo económico suficiente para acometer las obras.

No obstante, Peña defiende que "en paralelo tenemos que trabajar en otra cosa que es fundamental: seguir con nuestro plan de estabilización del profesorado. No podemos dedicar ahora todas nuestras energías a Medicina y no atender un problema estructural de muchos años de la Universidad de Huelva como es la estabilización de nuestra plantilla y eso ya lo estamos acometiendo", ha subrayado.