Efemérides del 4 de diciembre ¿Qué pasó tal día como hoy?

Tal día como hoy de hace 40 años, España aprueba la primera Ley de Partidos Políticos de la transición de la dictadura a la democracia. Fue un momento histórico después de tantos años sin pluralidad política ni informativa, aunque ya el año antes se habían legalizado muchos partidos, como el PCE.

El auge del nacimiento de los partidos políticos llegó de la mano del decreto ley sobre el derecho de asociación política, el 8 de febrero de 1977. Fue el que permitió, aquel mismo año, la inscripción de 103 partidos políticos en España, legalizados a todos los efectos.

Y tal día como hoy de hace 227 años nació The Observer, el periódico dominical más antiguo del mundo. Desde el punto de vista ideológico, esta publicación británica tiene una tendencia política socialdemócrata, aunque con una línea editorial ligeramente escorada a la derecha con respecto a su periódico hermano, The Guardian, que se publica de lunes a sábado.

La supervivencia de un diario tantos años (más de dos siglos le contemplan) ha sido posible gracias a distintos magnates y empresas que han ido invirtiendo en él, llegando a una tirada de 200.000 ejemplares en la época de la Gran Depresión de principios del XX. Ya en el siglo XXI, The Observer ha llegado a publicar información relevante sobre el caso de las filtraciones de las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, que provocó un desplome del valor de las acciones de Facebook.

The Observer y su periódico hermano The Guardian operan una oficina de turismo en Londres llamada The Newsroom. Contiene sus archivos, incluyendo copias encuadernadas de ediciones antiguas, un archivo de imágenes y otros artículos tales como diarios, cartas y cuadernos. Este material puede ser consultado por el público. The Newsroom, además, monta exposiciones temporales y ejecuta un programa educativo para las escuelas.

1791.- El dominical The Observer publica su primer ejemplar.

1808.- Guerra de la Independencia. Napoleón entra en Madrid.

1816.- Estreno de la ópera Otelo, de Rossini, en Nápoles.

1870.- Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II de Italia, acepta oficialmente su designación para ocupar el trono de España.

1876.- Se crea en Bruselas la compañía de coches cama Wagons-Lits.

1888.- El inventor e industrial estadounidense G.Eastman patenta la cámara Kodak, que puso la fotografía al alcance de todos.

1917.- Finlandia se declara Estado independiente.

1920.- El presidente de EEUU, Thomas Woodrow Wilson, recibe el Premio Nobel de la Paz de 1919.

1940.- II Guerra Mundial: Reino Unido moviliza a las mujeres.

1959.- Más de 400 personas mueren al reventar el muro de la presa de Malpasset, en el sur de Francia.

1978.- España aprueba la primera Ley de Partidos Políticos de la transición de la dictadura a la democracia.

1980.- Muere el primer ministro luso Francisco Sa Carneiro en un sabotaje a su avión junto con el ministro de Defensa, Adelino Amaro da Costa, y cinco personas más.

1991.- Pan Am, la principal aerolínea de los Estados Unidos, se declara en bancarrota y deja de operar.

1992.- Tropas estadounidenses, autorizadas por la ONU, llegan a Somalia para pacificar el país.

2002.- Científicos catalanes presentan un estudio internacional que demuestra que el hombre y el ratón tienen en común el 99 % de sus genes.

2003.- EEUU suprime los aranceles a la importación de acero.

2003.- El presunto jefe militar de ETA, Ibón Fernández de Iradi Susper, es arrestado en Mont de Marsan, en el suroeste de Francia.

2009.- Santiago Mainar es condenado a 20 años y nueve meses de prisión por el asesinato del alcalde de Fago Miguel Grima en 2007.

2009.- La OTAN respalda el plan para Afganistán del presidente Obama, con el envío de un mínimo de 7.000 soldados adicionales al país en 2010.

2010.- El Gobierno español declara el estado de alarma, por primera vez en la democracia, a causa del plante masivo de controladores aéreos.

2012.- El tifón Bopha toca las costas de Filipinas y en tres días deja más de 1.000 muertos y 800 desaparecidos.

2013.- Hallan en Atapuerca (Burgos), ADN humano de 400.000 años, el más antiguo conocido.

2014.- La guerrilla islamista chechena vuelve a atacar Grozni.

2014.- Los históricos etarras Santi Potros y Plazaola son excarcelados en aplicación de la nueva normativa europea.

2015.- Mueren 16 personas en un ataque con cócteles molotov contra un restaurante y club nocturno en El Cairo.

2016.- Mateo Renzi anuncia su dimisión como primer ministro italiano tras perder el referéndum sobre la reforma de la Constitución.

2017.- El Tribunal Supremo de EEUU autoriza la aplicación integral del tercer veto migratorio del presidente Donald Trump.