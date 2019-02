Efemérides del 27 de febrero: ¿Qué pasó tal día como hoy?

Elizabeth Rosemond Taylor nace en Hampstead, Londres, el 27 de febrero de 1932. Esta actriz británica de cine, teatro y televisión es más conocida como Liz Taylor. Desarrolló en Estados Unidos una carrera artística de más de 60 años, en la que adquirió popularidad, sobre todo, como actriz en películas de Hollywood.

Su primer papel en el cine fue en There's One Born Every Minute (1942) -para los estudios Universal Pictures-, junto a Hugh Herbert. Sin embargo, su período de mayor popularidad ocurriría a mediados de los años 1940, con largometrajes juveniles como National Velvet, de 1944. Desde la década de 1950, sus roles en cine fueron cada vez más importantes y fue reconocida por sus dotes interpretativas para el drama.

Entre sus múltiples premios ganó tres Premios Oscar (uno de ellos honorífico), cinco Globos de Oro, tres premios BAFTA británicos y el David de Donatello. Fue nombrada dama comendadora de la Orden del Imperio Británico, por lo que recibió el título de Dame, equivalente del masculino Sir. Reconocida por su espectacular belleza, con ojos de un raro color violeta, desde la década de 1950 se erigió como uno de los mitos del Séptimo Arte. Fue también popular por su tormentosa vida privada y su pasión por las joyas. En 1999 el American Film Institute la nombró como la séptima mejor estrella femenina de los primeros cien años del cine norteamericano.

1767.- Pragmática sanción de Carlos III por la que se expulsa a los jesuitas de todos los dominios de la Monarquía española.

1782.- Durante el sitio puesto a Gibraltar, una granada mata al escritor José Cadalso.

1801.- España declara a Portugal la "Guerra de las naranjas".

1843.- Ocupación efectiva, por una expedición española, de la isla de Fernando Poo (actualmente Bioko) en Guinea Ecuatorial.

1853.- Bendición de la primera locomotora fabricada en España y a la que se denominó "Española".

1900.- El Partido Laborista británico nace en la Conferencia de los Sindicatos Socialistas celebrada en Londres.

1904.- Los rusos concluyen el tendido de una vía férrea sobre el hielo del lago Baikal.

1905.- Máximo Gorki es liberado bajo fianza y exiliado en Riga.

1912.- Se inaugura en Sudán el ferrocarril Jartum-El Obeid, de 375 kilómetros.

1916.- Se inaugura la plaza de toros Monumental de Barcelona con un aforo para 23.000 localidades.

1918.- León Trotsky crea el Ejército Rojo soviético.

1920.- Se estrena "El gabinete del doctor Caligari", de Robert Wiene, muestra cinematográfica del expresionismo alemán.

1932.- Nace Elizabeth Taylor, actriz de cine británica.

1933.- Los nazis prenden fuego al Parlamento (Reichstag) alemán y se lo atribuyen a los comunistas.

1937.- El Gobierno de Franco restablece la "Marcha de Granaderos" como himno nacional y designa como himnos oficiales el "Cara al sol", el "Oriamendi" y el Himno de la Legión.

1962.- El Partido del Congreso gana las elecciones generales de la India.

1965.- La aviación y artillería estadounidenses inician la escalada en la guerra contra Vietnam del Norte, con la aprobación del presidente Lyndon Johnson.

1974.- Sublevación militar en Etiopía contra el Gobierno.

1981.- Manifestaciones multitudinarias en todas las capitales españolas en apoyo del sistema democrático y de rechazo del intento de golpe de Estado del 23 de febrero.

1984.- El Gobierno de Mauritania reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

1986.- Se transmite el primer capitulo de Dragon Ball.

1989.- Los partidos políticos navarros reafirman en Pamplona el llamado acuerdo por la paz y la tolerancia y contra la violencia terrorista de ETA.

1995.- El ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, en busca y captura por malversación de fondos, es entregado a la policía española en Bangkok (Tailandia), tras ser detenido en Laos.

1999.- El nigeriano Olusegun Obasanjo vence en unas elecciones presidenciales que ponen fin a 15 años de gobiernos militares.

2003.- El Tribunal Penal Internacional condena a once años de cárcel a la ex presidenta serbobosnia Biljana Plavsic.

2004.- El fundador de la secta 'La Verdad Suprema', Shoko Asahara, es condenado a muerte.

2005.- El filme de Alejandro Amenábar, "Mar adentro" obtiene el Oscar a la mejor película de lengua no inglesa.

2006.- El Tribunal Internacional de Justicia inicia el primer proceso por genocidio contra el Estado de Serbia y Montenegro.

2010.- Un terremoto de 8,8 grados de magnitud causa más de quinientos muertos en el centro de Chile.

2014.- Un grupo armado prorruso toma las sedes de Parlamento y el Gobierno de Crimea.

2016.- Suiza rechaza en referéndum la propuesta para expulsar de manera automática y sin posibilidad de apelación a extranjeros que hayan delinquido.