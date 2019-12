Efemérides 26 de diciembre: ¿Qué pasó tal día como hoy?

El 26 de diciembre de 1791, nacía en Gran Bretaña, Charles Babbage, un matemático y científico de la computación. Babbage diseñó e implementó la denominada “Máquina Diferencial”.

El inventor inglés también diseñó, pero nunca construyó, la máquina analítica para ejecutar programas de tabulación o computación. Estos inventos dieron forma la idea de lo que hoy es llamado como ordenador o computador, por lo que se le considera el padre de la computación.

En el Museo de Ciencias de Londres se exhiben partes de los mecanismos inconclusos de Charles Babagge y parte de su cerebro es conservado en formol y se exhibe en Londres en el “The Royal College of Surgeons of England”.

La Casa Blanca se queda huérfana

Tal día como hoy en el año moría 1972, fallecía Harry S. Truman, el 33 presidente de Estados Unidos. Su mandato comenzó tras el breve cuarto mandato de Franklin Delano Roosevelt. Además, tuvo que hacerse cargo de complicados asuntos y decisiones como la economía de los Estados Unidos o la Ley de Trabajo y Mantenimiento contra los sindicatos.

Otras efemérides

1713.- Felipe V firma un real decreto por el que España queda dividida en 21 provincias, con fines administrativos y tributarios.

1863.- Se aplica por primera vez la electricidad en Europa con el alumbrado de los faros costeros en el cabo de Hève (Francia)

1884.- España comunica a las potencias extranjeras que tiene bajo su protectorado la costa occidental de África entre los cabos Bojador y Blanco, territorio denominado Sahara Occidental.

1898.- Los científicos Pierre y Marie Curie informan a la Academia de las Ciencias de Francia del descubrimiento del radio y acuñan el término radiactividad.

1906.- Se estrena en el Teatro Ateneo de Melbourne el primer largometraje de una hora de duración titulado "The Story of the Kelly Gang" (La historia de la banda de Kelly).

1910.- Nace Magdalena Nile del Río, "Imperio Argentina", actriz, cantante y bailarina hispano-argentina.

1921.- Se inaugura en Madrid el tramo de Metro de la línea 1 entre Puerta del Sol y Atocha.

1933.- El inventor esdadounidenes, Edwin H. Armostrong patenta la radio de Frecuencia Modulada (FM).

1948.- El cardenal primado de Hungría, Josef Mindszenty, es detenido, encarcelado y procesado, acusado de espionaje en favor de Estados Unidos.

1953.- Se realiza en París el primer trasplante de riñón de un donante vivo (de madre a hijo), que funcionó durante 22 días.

1956.- Nace Ramón Langa, actor español.

1972.- Muere Harry S. Truman, el 33 presidente de Estados Unidos.

1991.- El Soviet Supremo declara el fin de la Unión Soviética (URSS) tras la ratificación del Tratado de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

1996.- Entra en vigor la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desertización.

2002.- Irán abole las penas mediante lapidación, según informa el diario Bahar.

2003.- Un terremoto de 6,3 escala Richter sacude la histórica ciudad de Bam (sureste de Irán) que causa 26.271 muertos.

2004.- Se registra en Aceh, Sumatra, un gran terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter que afecta a 12 países de Asia y África y cuyo balance se cifra en 229.000 muertos, dos de ellos españoles.

2006.- En Irak, el Tribunal de Casación ratifica la sentencia a muerte contra el expresidente Sadam Husein.

.- Fallece Gerald Ford, expresidente de EEUU.

2012.- En China se inaugura la línea de alta velocidad más larga del mundo entre Pekín y Cantón, con una extensión de vía de 2.298 kilómetros.

2017.- El único africano ganador de un Balón de Oro, el exfutbolista George Weah, gana las elecciones presidenciales en Liberia con el partido Congreso por el Cambio Democrático (CCD).