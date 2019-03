Basura en la carrera oficial

Ahora que se habla tanto de carteles, atendamos al que se aprecia en bares y establecimientos con el lema “Sea cual sea tu hermandad no tires cosas al suelo”. Se trata de la campaña de la empresa municipal Lipasam para que las calles no acaben cada día convertidas en una covacha. Esta vez está enfocada especialmente al itinerario obligado de las cofradías: “En los palcos y sillas de la carrera oficial no tires residuos al suelo. Colabora”. Es cierto que la Avenida, Sierpes y la Campana parecen cada noche el Charco de la Pava después de una barrilada de los años noventa. En los palcos se disimula el estropicio por ser de acceso restringido también por las noches. Da un poco de sonrojo que estas campañas sean necesarias para concienciar, precisamente, al público que paga por ver las cofradías. Se supone que sería parte del respetable más cualificado de la Semana Santa. Se supone... Pero cómo será la estampa que se encuentran los barrenderos que Lipasam ha apostado por una campaña específica... para la carrera oficial.