En la película de la Semana Santa de los años 30 que se proyectará el Lunes y el Miércoles Santos en Cajasol se aprecia el regreso de paso de la Virgen del Refugio iluminado por la luz de bengalas portadas por hombres y mujeres que se situaban detrás. Tal como lo han leído: bengalas. Una vez me contó Francisco Borrás, catedrático de Bellas Artes y autor de uno de los mejores carteles de Semana Santa, que tuviera en cuenta que la ciudad no siempre tuvo luz eléctrica, por lo que él echaba de menos los pasos de su niñez, iluminados sólo por la cera en muchos tramos de los recorridos. Era una Semana Santa distinta, no sólo por la ausencia de bullas, sino por la falta de luz. Resulta impresionante la estampa. Algunos sí hemos visto el foco de los bomberos activado al paso de la preciosa cofradía, pero para bengalas hay que ir al Rocío. Cada tiempo tiene sus necesidades y sus soluciones.