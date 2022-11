Cabreo fuerte en San Vicente

Huy, huy, huy. Esta vez no he sido yo. Nadie mire a este inquieto Fiscal que nada tiene que ver con el comunicado (modalidad rejón de castigo) que ha emitido la Hermandad de las Siete Palabras contra el Consejo de Cofradías. ¡Fuerte y flojo le han pegado a la institución, de la que la cofradía forma parte con todo derecho como la que más!. El comunicado pone de manifiesto ciertas maniobras ocultas del delegado del Miércoles Santo para imponer sutilmente la nueva ordenación de la jornada. El hombre llegó a la reunión con una idea clara de cómo tenía que ser reorganizada la jornada, pero no terminaba de exponerla. Refiere el comunicado que cuando una hermandad le preguntó por su opinión, el delegado en cuestión“titubea” más que un camarero que no sabe si quedan pavías cuando le acaban de pedir dos raciones. ¡Zape, había gato encerrado! Le atribuyen al mismo delegado haber definido su propia propuesta como “escandalosamente buena” cuando no contaba ni cuenta con la máxima puntuación de acuerdo con los baremos establecidos por el propio Consejo. “Una propuesta que casualmente se ha filtrado a la prensa, una casualidad bastante sospechosa”. Huy, ¡esto se caldea!

La hermandad denuncia que con esa propuesta es “condenada” a entrar a las 03:23 horas cuando el límite general recomendado está fijado a las 03:00 horas. La solución es “inadmisible” para la hermandad por motivos varios que enumera el mismo comunicado. Y le arrea al Consejo: “Parece inaudito que esta propuesta se salte alegremente sus propias normas y recomendaciones”. Sin complejos ni medias tintas: “Se produce una irregularidad importante que da pie a pensar en posibles componendas, siempre indeseables en este tipo de actuaciones”.

La negociación del Miércoles ya está tocada. De pronto hemos recordado aquella antigua polémica que llevó a esta misma cofradía a presentare con un notario a pedir la venia en el palquillo. ¡Qué tiempos! Se comprende perfectamente el cabreo en San Vicente. Los criterios que se basan en puntuaciones son un instrumento útil... o un cerco que limita las opciones a alcanzar acuerdos dialogados. Es el peligro que tiene baremarlo todo. Los números pueden ser como el sueño de la razón. Mucha mano izquierda tendrá que echarle el presidente a este asunto. O la misma derecha con la que arregló en su día el Martes. “Componendas...” No lo he dicho yo.