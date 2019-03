TODOS los capataces sin excepción deberían tener claro que el fiscal es el que manda. Todos los capataces sin excepción deben tener presente que los costaleros no son suyos, sino se deben a la hermandad. Todos los capataces sin excepción deben tener claro que pueden ser cesados por la junta de gobierno en cualquier momento. Todos los capataces sin excepción no deben olvidar que la antigüedad al frente del martillo no genera ningún derecho. Se trata de criterios básicos frecuentemente olvidados. Hemos encumbrado a los capataces mucho más de lo debido. Algunos han digerido mal la notoriedad que han alcanzado. Mala cosa cuando el capataz hace y deshace como le conviene, el hermano mayor de turno no se atreve a toserle durante el año y el fiscal se convierte en paseante delante del paso. Mala cosa porque, al final, te cesan en verano. O a las puertas de la cuaresma.