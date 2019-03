Pierde la vista por las alturas de la iglesia cuando me dice: “No entiendo nada, no entiendo nada. Yo puedo figurar entre las personas más perjudicadas, pero ya me ves, no pierdo la tranquilidad ni se me ocurre llegar hasta donde estamos llegando. Esto ha pasado siempre en las cofradías, de una forma o de otra. Y se ha arreglado sin generar más escándalos. Todo esto no va a terminar bien para nadie, alguien no ha medido bien el alcance de ciertas decisiones. Nadie vencerá aunque crea que ha vencido. Pena, me da mucha pena todo. Y yo he sido en lo personal de los que más dinero he perdido. No habrá paño para tanta lágrima”.