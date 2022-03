¡Cuidado con los obstáculos!

No dejen lo sustancial para última hora. Ni los asuntos personales ni los de la propia cofradía. Apunten todos los detalles: revisar el esparto, comprar las hebillas, localizar esa camisa que usa cuando se reviste de nazareno, confirmar que el capirote está en perfecto estado... Y si tiene usted un cargo en la junta de gobierno, revise el recorrido. Ayer comprobamos como se efectuaban arreglos en San Julián para facilitar la salida del paso de palio. Ha pasado mucho tiempo, hay obstáculos nuevos. Quizás balcones que no existían, banderolas que no estaban, husillos tapados o de nueva creación... Hagan el recorrido ya, no esperen más. Recuerdo el año en que una cofradía detectó en un balcón de Francos un perro de porcelana que asomaba el hocico por los barrotes y fastidiaba el transitar del paso de palio. Ojo con los perros de 2022.