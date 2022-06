La semana feliz del arzobispo y los delirios por el calor

Hay procesiones que han estado a punto de no celebrarse por falta de dinero. ¿Pero qué me dicen del calor? El calor debería ser motivo de suspensión de tantas salidas de pasos, ordinarias y extraordinarias. No es de recibo el castigo anual que se sufre muchos días. Provoca angustia ver a esos costaleros debajo de los pasos con esos calores que ni el catedrático Figueroa se atreve a medir. ¡Que son de Gloria, no de penitencia! Ay, si al final hay que reconocer que el espíritu de sacrificio que se ha perdido en muchos órdenes de la sociedad se mantiene debajo de los pasos en estos días tórridos y con esos cofrades con el Dustin con la vara o el cirio aguantando la furia del Lorenzo. Seamos positivos. En la vida hay que sufrir. Y eso ya solo se deja para los que salen en procesión con el mercurio por lo alto. Nada, nada, sigan ustedes dando la vara, nunca mejor dicho. Y se quejaban de la lluvia... pero si la lluvia es un gozo comparado con los que estamos sufriendo estos días. No echen mucha cuenta de este Fiscal, que probablemente está delirando por el calor. A ver si alguien le convida a una Pepsi-Cola fresquita con una croqueta con dos picos...

Ojo al 25-J

La empresa Croquetoscopia no lo tiene nada claro de cara al 25-J, que son las elecciones más importantes de toda Sevilla y gran parte de Andalucía. ¡Señores, que se juega quién usa el chaqué cuatro años más y puede amortizar su compra, o tiene que esperar a la boda de una hija! Al parecer, la gente miente tela en los sondeos. Se producen extraños fenómenos por los que hay electores que dicen que votarán a los dos candidatos. El caso es que Narciso Michavila y compañía podrían hacer un estudio sobre el género humano y el voto oculto en unas elecciones al Consejo de Cofradías. Es un magnífico campo de estudio. Quizás les serviría para las consultas electorales en España y países de Iberoamérica. ¿Quién se lleva el voto oculto el 25-J? ¿Vélez o Romero? Ni pajolera idea. Hay quien sostiene que se debe dejar continuar a Vélez después de haberse comido los marrones derivados de la pandemia. Y se ve que Romero está apretando y moviéndose mucho. Como aquí votan los que votan, que son el colectivo reducido de hermanos mayores, importan muy poco las opiniones y percepciones ajenas.

Aquel candidato

Siempre que hay elecciones con pluralidad de candidatos recuerdo aquel que hace unas décadas pagó una cena en el hotel Macarena para todos los miembros de la centuria. Hubo barra libre hasta altas horas y un discurso cargado de promesas en las que no faltó la instalación de vestuario y duchas. Llegó el día de las elecciones y el hombre salió ampliamente derrotado. Tuvo que decir aquello de Romanones... "Dios, qué tropa".

Oído cerca de la Campana

"¿Te has fijado en que el hermano Pablo cada vez habla más en público y tiene una oratoria que evoca a la del cardenal Amigo? Me encanta oírlo. Es como si hubiera cogido el testigo de sus discursos de forma absolutamente natural. Espero y deseo que se quede por Sevilla, aunque tenga que estar viajando para cumplir con sus obligaciones de miembro de la Cruz Blanca".

Felicidad

La del arzobispo Saiz esta semana.Ha confirmado a cientos de jóvenes sevillanos. Una auténtica barbaridad entre colegios y parroquias. Y ayer ordenó a ocho nuevos presbíteros en la Catedral. El fotógrafo Osuna estuvo en la ceremonia y sacó esas impresionantes fotos que sólo se pueden hacer cuando hay ordenaciones, cuando los nuevos presbíteros se echan completamente a tierra: hacen la postración que es símbolo de humildad y sencillez, tan necesarias para el ejercicio del ministerio pastoral. Es el momento que a ninguno se le olvidará jamas en toda su vida. Y si la vida guarda estos momentos de verdadera gratitud, también hay otros menos gratos, como ha ocurrido con el cura de la Aldaba que ha colgado la sotana por haberse enamorado de una mujer. ¿Pues qué se le va a hacer? Los sacerdotes son seres humanos, a muchos se les olvida esta circunstancia. La inmensa mayoría son fieles a sus obligaciones, su compromiso y sus votos de forma absolutamente ejemplar. Pero hay veces que ocurren estas cosas. En este caso, además, el cura ha reaccionado bien, ha pedido perdón y ha demandado comprensión. Recuerdo los años de la Transición, cuando el cardenal Bueno Monreal y posteriormente don Carlos Amigo tuvieron que luchar contra la secularización de muchos presbíteros. Nada nuevo bajo el sol. ¡A punto estuvimos de perder a uno de los grandes canónigos de la historia reciente de la ciudad! No hay asuntos delicados, sino enfoques indebidos Y este periódico informo del caso del cura enamorado con fidelidad a los hechos y una exquisitez ejemplar. La Iglesia de Sevilla seguirá su camino con el arzobispo alegre al frente. Monseñor Saiz no es de los que se escandaliza ni se asusta. Ya lo llevamos viendo un año ante circunstancias muy distintas. Y tiene un arma muy poderosa: el sentido del humor. Ténganlo en cuenta.

Belleza

La del regreso de las hermandades rocieras. Marcos Cañadas y Ricardo Laguillo nos comentaron en la Plaza del Salvador la dureza de la vuelta de este año. Visto el calor de los días posteriores, ¡de buena se han librado los rociaros por cuestión de días! Nadie se quejó del accidente con el paso. Todo el mundo lo entendió y asumió con la mayor naturalidad. Como debe ser. No ha merecido mayores comentarios. Los que se han llevado públicamente las manos a la cabeza son los críticos con una fiesta que no entienden pero que, oiga, no le quitan el ojo. Y están deseando trincar un error o a un tío pasado de copas para dañar una romería impresionante que se sostiene precisamente por ser fiel a sus valores: la fe, la memoria y el sentimiento.