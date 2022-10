¡Hace faltan mentes abiertas!

Me encanta el crucificado gótico que vuelve a recibir culto en una iglesia gracias a la perseverancia mostrada durante años por la Hermandad de la Candelaria. El Cristo de la Sangre, del siglo XIII, puede ser admirado en San Nicolás desde hace unos días. Publicado está el proceso de recuperación de un hermoso crucificado, que fue de la sacramental de San Nicolás, donde estuvo hasta 1976. Este año fue trasladado al Museo de Bellas Artes para una muestra. Ha habido que trabajar mucho para su devolución. La visita a San Nicolás, siempre más que recomendable, tiene ahora otro aliciente: la contemplación de una talla antiquísima, que se sale de los cánones tradicionales del sevillano y que, por tal motivo, tiene el máximo interés. Un Cristo de tiempos de la Virgen de los Reyes.

¡Aire fresco para los pregones!

¡Extra, extra! ¡Saludable aire fresco en el género de los pregones! El periodista Antonio Cattoni pronunciará el cuadragésimo primer Pregón del Cofrade que organiza la Hermandad de la Candelaria cada Semana de Pasión en la iglesia de San Nicolás. Seguro que Cattoni no nos aburre ni nos obliga a removernos en el banco cada medio minuto. Su carrera es una búsqueda constante de la originalidad.

Cosas que chocan

¡Qué poquito tiene que ver la Semana Santa con la frialdad de los criterios para su reordenación, pero cuánto se necesita el debate! Me ocurre con este asunto como con las designaciones de imágenes para el vía crucis, que al final se van eligiendo las que nunca lo han sido. Un día le oí a un consejero un comentario de barra de bar:“Ya mismo hay que ir eligiendo a los restos”. Claro, son imágenes sagradas, nunca se olvide, muy vinculadas a la vida de muchas personas y familias, que terminan por ser cosificadas. Por el mismo motivo que nunca iremos a ver una cofradía para mofarnos de su estética, nunca queremos imaginar que una imagen ha sido elegido porque ya era de las últimas que nunca ha presidido ese acto piadoso. Cuidado porque nos cargamos el invento.

El Baratillo

Con mucho gozo se ha recibido la noticia de la coronación canónica de la Piedad, que deberá ser fijada a comienzos de 2023. Hay tiempo para hacer cosas serias, más allá de la procesión, por supuesto. En junio hay cabildo electoral. Entre los preparativos de la coronación y la reordenación de la Semana Santa, donde el Baratillo se juega mucho, muchísimo (hay alto riesgo e que pase a ser la última de la jornada, cuando en otras a lo mejor no hay cambios de orden), todo indica que el hermano mayor actual recibirá un fuerte respaldo para presentarse a la reelección para un segundo mandato.

Los riesgos

El pasado domingo apuntamos a los riesgos del muy necesario plan de reordenación. El primero es que no parte de una posición ambiciosa. No contempla el cambio de día de salida, cuando la historia de la Semana Santa está cargadísima de esas modificaciones Pregunten a la Carretería o la Trinidad. No hay obligación de cambiar de jornada, pero sí de estudiar todas las posibilidades. Hasta salir por la mañana. ¿Por qué no? ¿Quién les iba a decir a principios de siglo que seríamos vigilados por drones, que una pandemia nos dejaría dos años completos en casa o que saldríamos corriendo hasta en cinco ocasiones una Madrugada? El segundo gran riesgo que ya se rumia es incurrir en discriminaciones o agravios. Yojo porque la cosa puede acabar en los tribunales eclesiásticos. Se necesitará guante de seda más que porcentaje, generosidad más que posiciones de entrada restringidas y la aplicación de los mismos criterios generales en todas las jornadas. Repetimos y advertimos: en todas. Paco Vélez, presidente del Consejo, sabe mejor que nadie que los hermanos mayores se callan en las reuniones, pero largan después. Y en este caso algunos están afilando... eso.

Exitazos

Las salidas extraordinarias registran una enorme cantidad de público. Al margen del debate de su conveniencia o abuso, no cabe duda de que estas citas no pierden apogeo. El otro día oíamos a un experto hablar del éxito del “turismo de venganza” para referirse a la cantidad de gente que viaja ahora tras un largo período de restricciones. ¿Existe una suerte de “Semana Santa de venganza”? No hay duda. Somos así. No tenemos remedios. ¿Y acaso queremos tenerlo?

El pertiguero

Primer golpe. Oído en la Catedral:“Ya está corregida la errata de la lápida del señor cardenal, que a algunos les gusta más quedar por encima que ayudar”. Segundo golpe. Oído en la Plaza de la Virgen de los Reyes:“El hermano Pablo, tan querido en Sevilla, debería instalarse por aquí y trabajar para el centro de los hermanos de la Cruz Blanca de Montequinto. En Sevilla no dejaría de recibir el afecto de miles de personas. Creemos que para él sería muy enriquecedor”. Tercer golpe. Tercer golpe. Pronto irán apareciendo apoyos públicos y fundamentados a la organización de una procesión magna de las Glorias. Hasta los críticos consideran que no tiene sentido impulsar el Santo Entierro Grande y dejar a estas hermandades relegadas a un papel menor, cuando la gran devoción de San Fernando era la Virgen. El prelado ya advirtió públicamente que estudiará la iniciativa. Y lo dijo con una sonrisa. Y ciriales arriba. Ojú. Dos candidaturas en Santa Cruz. ¿No se puede alcanzar un acuerdo? Nos hemos acostumbrado a la pluralidad de de candidaturas con una facilidad pasmosa. ¡Si hasta las tuvimos en el Santi Entierro Grande, que ahora prepara una gran procesión! Por cierto, mi solidaridad con la hermandad que tiene que soportar las fake news. ¡Todo nuestro apoyo!

El Lagarto de la Catedral:"Poco a poco, mi querido y siempre inquieto Fiscal, irás viendo cómo don José Ángel se parece al cardenal en algunos aspectos, como poner trabas nombramientos de pregoneros. Importa la persona, no determinadas circunstancias. La mente abierta, siempre abierta No es nada tiquismiquis"