Honra y memoria a los hermanos difuntos

Sin ellos no tendrían sentido pleno estos días. Son nuestros difuntos, los que rezaron a las imágenes a las que hoy rezamos, los que nos legaron la Semana Santa que hoy disfrutamos, los que cuidaron de las hermandades, de las imágenes, de los enseres. Los que supieron transmitir las devociones las siguientes generaciones. Los que fueron niños, se hicieron adultos y continuaron siendo niños cada Domingo de Ramos. Por eso los claveles bancos de la Virgen de la Esperanza se depositan a los pies del Cristo de las Mieles. Honra y memoria a quienes nos enseñaron, una oración por sus almas y el gozo pleno de la Resurrección que hoy se conmemora en todo el orbe cristiano. En la Semana Santa vivimos todos. Ausentes y presentes.

El alcalde Espadas y el alférez Moeckel

Coincidieron como reyes magos en la cabalgata del centenario del Ateneo y ayer, Sábado Santo, quién lo iba a decir, en el cortejo del Santo Entierro. Juan Espadas como alcalde y Joaquín Moeckel como alferez reservista, militar por los cuatro costados a todos los efectos. La foto está tomada en San Antonio Abad, con el paso de Jesús Nazareno al fondo. Las autoridades y representantes varios que participan en el Santo Entierro forman siempre en el atrio de la Real Iglesia, lugar privilegiado para esta función.

Homenaje a los señores del carro

No les dejan entrar en la Plaza de San Francisco, o los apartan directamente en la Campana. El tío de la caña, el de la escalera y el del carro sufren esa exclusión cada año. Y fíjense, por ejemplo, en las grandes utilidades de un carro: hasta llevan los instrumentos de repuesto o el xilófono. Más allá de los cirios rotos o las varas.

Rescoldos del Martes Santo

Dicen que la Bofetá se dejó en San Lorenzo los GPS que acompañan a los pasos como protesta tras el pulso echado al Consejo. Nada más lejos de la realidad. El Cecop entregó a la hermandad cuatro unidades en lugar de los dos que correspondían. Tras recogerse los aparatos asignados el mismo martes se dejaron en el casinillo y allí se quedaron por un simple despiste. El problema se subsanó en cuanto se dieron cuentan los responsables de la cofradía poniendo a dos personas de Protección Civil con sus GPS en la cruz de guía y en el paso de palio. Sin más.

Más de la Bofetá

También comentan que la hermandad no quiso que sonara la música tras los pasos en la Plaza de la Campana. Vean los vídeos. Dos marchas se interpretaron para el paso de misterio, que sí fue un tramo a tambor, pero bendito tambor el de las Cigarreras, y tres tras la Virgen del Dulce Nombre, cuyas bambalinas volvieron a sonar y a moverse como los ángeles. Aclarado queda. No busquen interesadas polémicas donde no las hay. Haya paz.

El tío del extintor

Pepelu Martínez (Arte Sacro) se ha percatado este año de la cantidad de hermandades que con buen criterio llevan un auxiliar que porta un carrito con un extintor de gran tamaño. La historia de la Semana Santa demuestra la cantidad de fuegos que se hubieran apagado a tiempo con esta medida. Sin olvidar que en el interior de los pasos suelen ir extintores, pero de menos capacidad de los que hemos visto.

Los mensajes al Fiscal

El Viernes Santo a las 15:05: “Fiscal, se te pasó el Miércoles Santo un detalle. Además de Aznar en el balcón del Arenal, estaba Barreda, ex presidente de Castilla La Mancha y el diputado socialista más crítico con Sánchez esta legislatura. ¡El viejo pero buen bipartidismo!”. A las 16:33: “Lo mejor es que estaban los que sienten la Madrugada. La morralla y bares, fuera. Si había menos público de hace años, mejor porque yo no quiero ese público. Y cuando vean que sobran y no vayan, otros se animarán”. A las 16:47: “A mí el Silencio no solo me gusta de recogida, me gusta de todas las maneras y por todo su recorrido. Eso me lo inculcó mi abuela desde niño. Mi abuelo materno salió en el año 37 hasta su final en el 44”. A las 18:22: “Hace tres años dejé escrito en un artículo que exponía que de seguir así el degenerado folclore musical, cualquier año veríamos detrás de un paso al coro de Julio Pardo. Esta premonición se cumplió ayer en Triana. ¡Cielos , qué horror! A las 21:22 horas: “¿Que te gustó mi cofradía? Porque la viste en primera fila... pero qué horror cómo anduvo sobre todo a partir de ahí. Tejera tocó casi la mitad de las marchas con el paso parado porque no andaba. Y delante no había nadie. El paso era incapaz de andar una marcha entera y no lo digo por los costaleros que yo no los veía, pero íbamos parados. Y el 30% del tiempo andando con el cirio suspendido. Es todo tan bueno que puede con todo pero los detalles ... ”. Ayer a las 18:12: “Parece mentira que el Casino Militar tenga las banderas izadas y no a media asta. Te adjunto foto. El Mercantil y el Labradores sí las tienen a media asta”. A las 19:13: “Nada como el Servicio de Protocolo del Santo Entierro... Se creen la Guardia Suiza por un día. Cuando me han preguntado les he dicho que soy del Coro rociero que acompaña a La Canina...” A las : 19:29: “Están organizando el Santo Entierro a la manera Corpus, nombrando a las parejas. El que vigila las representaciones en el Santo Entierro era el que llevaba el maletín en la Operaciòn Valkiria. Se acaba de oír cómo llaman a la ¡Orden Constatiniana de San Jorge!”. A las 20:09: “Ovaciones en La Campana al paso de la Bandera”.

Báñez en Sevilla

La ciudad recibe muchas visitas en Semana Santa, especialmente en los días grandes. Si Aznar estuvo el Miércoles Santo, en la Madrugada vimos a la ex ministra Fátima Bañez. La onubense es muy querida en Sevilla, donde mantiene muy buenas relaciones más allá de su partido.

¿El mejor momento?

Quizás cuando un niño de primero de Primaria es sorprendido poniéndose un capirote con un antifaz de ruan negro de más de un metro de altura. Escrito está que sólo a los niños les está permitido jugar a las cosas de la Semana Santa, porque la inocencia todo lo permite. O quizás cuando José María Marvizón Carvallo te explica el paso de Sagrado Decreto por la intensidad de los reflejos de su dorado que sus ojos captan, o el color miel de la madera del misterio de los Servitas, o cómo le fue en Santa Cruz portando el libro de reglas. O cuando recibes de un buen amigo la foto del triángulo perfecto y hermoso del Cristo de la Buena Muerte visto desde donde lo ven los tramos de penitentes. Y entonces piensas que los buenos momentos están siempre relacionados con las personas, con esas buenas personas que hacen distinta cada Semana Santa. Y los más íntimos te los guardas en el cofre de la memoria.