Hoy es el retorno del gozo en Sevilla

MÁS esperada que nunca porque nunca los sevillanos se vieron privados de Semana Santa durante dos años consecutivos. Hoy es Domingo de Ramos, el día oficial del gozo más profundo que la ciudad siente en general y cada sevillano en particular. Todo es movimiento, todo es un fluir, un ir y venir. Todo es vida. Porque la ciudad bulle y vive. Todo es júbilo, gozo, alegría, nervio, estreno. Nunca tantos hemos reestrenado tanto. Volvemos a nacer como ciudad esta Semana Santa, a reedescubrirnos a nosotros mismos, a reubicarnos donde siempre acudíamos a la misma hora. Iremos a comprobar si todo sigue igual en esa calle, en esa plaza, en esa taberna, en esa iglesia... como hemos ido estos días a buscar en los altillos las túnicas las hebillas, la mantilla, el costal... ¿Cómo será esta Semana Santa? Tengan por segura que distinta. Nunca fue igual la Madrugada desde los sucesos de 2000. Como no lo fue tras los años de sequía que generaron el boom. Como no lo fue tras la Guerra Civil hasta que llegó el desarrollismo económico. Como no lo fue tras la implantación de la igualdad. No será igual, no puede serlo porque nada de la sociedad del momento es ajeno a la Semana Santa.

Evolución

Las grandes manifestaciones evolucionan con los tiempos mucho más de lo que algunos se imaginan. Hay una Semana Santa de los años 20 con Alfonso XIII en los palcos, cofradías pobres, de escasos adornos florales y el brigada Rafael concitando a la masa. Hay una Semana Santa del nacionalcatolicismo como la hay de la Transición. Una Semana Santa amenazada por la falta de seguridad, con vallas, drones, aforamientos y luces de emergencia..-. Y habrá una Semana Santa posterior a la pandemia.La que no cambiará nunca es su Semana Santa, la particular, la que se vive en familia con ritos propios con los presentes y los ausentes. Déjese llevar por ella porque esa depende de usted. La sociedad puede cambiar, pero no los tres pilares maestros que sostienen esa hermosa fiesta: la fe, el sentimiento y la memoria. Déjese llevar por una ciudad que siempre sorprende. Busque las cofradías, acompáñelas por la noche, cuando regresan a sus templos con el cuerpo de nazarenos ya ahormado. Déjese llevar por la belleza, la emoción y el fervor. Descarte lo negativo. Son días para el gozo interior y exterior. Hemos sufrido mucho. Abra su corazón. Tiempo habrá para el análisis. Hoy es Domingo de Palmas, las imágenes piden oraciones, el cuerpo torrijas y el alma... vivir con pasión las horas felices que nos quedan por delante.

La primera venia

La niña Ana Sainz Manzano pedirá la venia en la Campana, nieta del recordado José Luis Sainz Rosso, cofrade del Amor y gerente del Consejo durante casi 40 años. ¡La primera venia desde 2019! A esa hora comenzaremos a evaluar el comportamiento del público, el funcionamiento de la carrera oficial, el uso de las sillas que suponen una suerte de colesterol en las calles, la eficacia de un Cecop reforzado hasta con drones, el aumento de los cuerpos de nazarenos... Sabemos que hay dos jornadas de la Semana Santa que merecen un análisis pormenorizado y que no son comparables a las demás:el Domingo de Ramos y la Madrugada. Las vísperas han sido espléndidas, con todas las cofradías en la calle con sus diferentes estilos. Pero todo al final no servirá para nada si no hay una convivencia pacífica en las calles y usted siente la Semana Santa como nazareno o como miembro de la bulla. Todo es accesorio si no responde al fin de sostener la fiesta en sus tres pilares ya referidos. Que los drones no le impidan paladear la realidad. Que todo el sistema de seguridad no le prive de sentir un instante de espiritualidad ante un paso de palio, de experimentar la mirada de un nazareno, la ilusión de un monaguillo o la emoción de unos ojos que miran la imagen a la que hace muchos años miraron otros sevillanos.

Canasto, champanes y naveta

En los canastos, las pastillas de carbón. En la champanera, ese caudal de incienso que siempre desemboca en la naveta antes de irse a la mar del incensario. La Semana Santa de la niñez tiene la música de los cascabeles de la borriquita y su pollino, el blanco del roquete de un acólito, las manos cruzadas de un pajecillo, el antifaz levantado de un pequeño nazarenito del Porvenir cuando cruza el parque, la valentía de un costalerito que se mete debajo de un manto de Virgen, la algarabía de los más de cien monaguillos de cada paso de los Estudiantes... La Semana Santa es una cita con la infancia real y con la que anida en la memoria. No se entiende la Semana Santa sin los niños. Es imposible. Ellos son la esperanza y la garantía de permanencia. En sus bolas de cera quedan sus tardes de Semana Santa. Yen las bolas que no han crecido, las que se quedaron sin vivir en la calle pero lo fueron en las casas. Hoy también comienza una Semana Santa muy especial para los sevillanos más pequeños. Muchos tendrán recuerdos vagos de estos días, otros habrán cambiado directamente las sotanas y roquetes por túnicas y hasta algunos, esperemos que no, habrán perdido la ilusión entre tanta lluvia y la pandemia. No es fácil crear devociones y aficiones cuando hay tantos elementos adversos. Nunca deben faltar los canastos y la champanera portados por manos inocentes para que siempre haya incienso en la naveta del acólito adulto. Niños y mayores juntos, el aroma de la Semana Santa.