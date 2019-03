Imágenes en soledad

UN clásico de esta serie cuaresmal de cien gramos de Fiscal al día es el recordatorio de las imágenes que reciben pocas oraciones, a las que nadie les monta un paso o se acuerdan de ellas en los pregones. ¡Con la de pregones que hay en esta ciudad! Siempre recuerdo el Señor sedente del Salvador, humilde y paciente como el de Los Terceros. Cada vez que visiten el Salvador contemplen esta imagen del XVII. Pareciera triste, melancólica, por no tener un paso, por no estar precedida por nazarenos de capirote alto, por no recibir tantas plegarias como está dispuesta a recoger. Hay calles por las que no pasan cofradías como hay imágenes para las que no suenan marchas. Generan una cierta sensación de afecto, un instinto de protección. Seguro que ustedes tienen la suya, esa imagen que no sale en Semana Santa pero que de vez en cuando es depositaria de sus oraciones.