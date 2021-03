Lamentable proceso judicial

Es legítimo acudir a los juzgados. Faltaría más. Ocurre que cuando se abre el melón de un proceso judicial no se sabe la fecha en la que se cortará la última tajada, ni siquiera si nos la encontraremos podrida. Es lamentable que una hermandad tenga que llevar un desfalco ante la Justicia civil, donde nos enteramos todos de declaraciones y testimonios que dejan al descubierto los trapos que debieron limpiarse en esa sacristía, la misma donde precisamente algunos limpiamos la plata. Ahora nos queda consumir titulares y más titulares sobre un proceso que no acabará bien en ningún caso. Es lo que tiene judicializar la vida cofradiera. Nada de la peor política es ajeno a las hermandades porque nada de la sociedad actual tampoco lo es. Lo dicho: lamentable. Que acabe todo cuanto antes. Porque bien no acabará en ningún caso.