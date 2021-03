Lecciones de tacto

Alguien debería explicarle a los priostes lo que en ocasiones se les dice a los pintores jóvenes más atrevidos: toda está inventado desde Altamira. Hay que admitir que estamos viendo cosas muy extrañas en algunos templos, seguramente concebidas con la mayor ilusión y cariño, pero que generan más risas que recogimiento. Por eso hay que felicitar a las Penas de San Vicente, porque ayer sorprendió gratamente con un altar exquisito, medido, elegante, sin estridencias y que realzaba al Señor caído y a la Virgen de los Dolores, que es de lo que se trataba. ¿O no? No le faltaba ni le sobraba cera, ni el detalle del servidor. Perfecto.

Por otro lado, en San Ildefonso se vivió un momento de emoción con la visita del arzobispo Asenjo. La hermandad quiso aprovechar el momento para hacerle entrega del Olivo de Plata, la distinción que al cofradía entrega desde hace años a personalidades benefactoras de la corporación. Monseñor lleva ya mucho tiempo recogiendo testimonios de admiración y gratitud de los sevillanos. Muy, pero que muy atrás quedan los complicados inicios de su pontificado, que por otra parte suelen ser habituales en todos los prelados recién llegados a la ciudad. Monseñor sigue al frente de la Iglesia de Sevilla pese a los problemas que sufre en la vista y que él cuenta con la mayor naturalidad. Mientras no haya sucesor, Asenjo está dispuesto a cumplir con sus obligaciones poniendo todo el esfuerzo y empeño. Se está viendo esta Semana Santa con las visitas que realiza a los templos, que no ha querido dejar de efectuar. El alcalde también está imparable. Y en esta ocasión obsequia a las hermandades con un ramo de flores engalanado con una cinta en la que se lee: El alcalde de Sevilla. Este año no ha habido tarjeta, sino cinta. Así todos sabemos quién envía el ramo...

¿De moda?

No parece que el auge de la Hermandad del Rocío, como le gusta llamarla a su hermano mayor, Manuel del Cuvillo, sea ya cuestión de moda, que las modas ya se sabe que son pasajeras. Las colas que se formaron ayer para acceder a San Ildefonso se metieron por la calle Águilas, la gente no abandonó la espera ni cuando llegó la hora de almorzar. ¡Qué barbaridad! ¿Recuerdan la de reportajes que hemos leído sobre los motivos de atracción de esta cofradía? Que si las bandas de música, que la si la comodidad del horario, que si las cuadrillas... Pues ayer no estaba la cofradía ni siquiera en la iglesia de Santiago, ni estaban los pasos montados. Y la expectación fue máxima.

De las autoridades

Los máximos representantes de la Junta de Andalucía no quisieron faltar al templo de San Andrés. Santa Marta es la patrona de la hostelería, el gremio que lleva sufriendo una crisis aguda hace más de un año. Y lo peor es que no se ve la luz del final de túnel. Por eso Juan Manuel Moreno y Juan Marín, presidente y vicepresidente de la Junta, visitaron a la cofradía.

Detalle evitable

Por cierto, el presidente estuvo antes en la Capilla de los Marineros para visitar el singular altar de la Esperanza de Triana. Moreno es cofrade en su tierra de Málaga y está vinculada a la cofradía del Amor de Sevilla. Debió evitar efectuar declaraciones políticas a las puertas del templo con la Virgen de fondo. Muy al fondo, pero ese veía. Prefiero el tacto de hermanos mayores como Félix Ríos, partidario siempre de atender a los medios, pero sin usar a las imágenes sagradas ni en fotografías ni en entrevistas. ¡Con más motivo cuando se trata de temas que nada tienen que ver con la Semana Santa! Con toda seguridad se puede afirmar que no hubo mala intención, pero seguro que se puede evitar el uso de las imágenes como fotocol. ¡Con lo preciosa que es la calle Pureza en cualquier perspectiva!

Juan Marín

El vicepresidente tomó café en la terraza de veladores de Ochoa, en plena calle Sierpes. ¡Buen sitio! ¡Pero Marín se colocó sentado de espaldas al público y mirando al escaparate! La que se sentó la mar de bien de cara al público fue la presidenta del Parlamento, Marta Bosquets. ¡Marín, se trata de que los sevillanos le vean a usted!

¡Aparece Elías!

El consejero de Presidencia, nuestro dilecto Bendodo, estuvo ayer nada menos que en la sede del Consejo de Cofradías y en la basílica del Gran Poder. Parece que se ha apuntado a un curso de sevillanía exprés, porque la pasada semana asistió disciplinadamente al acto de exaltación de la saeta en el Lope de Vega. Ayer estuvo acompañado por la consejera Patricia del Pozo, la representante sevillana en el Gobierno andaluz.

Verídico

Ocurrió el domingo. Cuatro jóvenes capillitas perfecta y ortodoxamente arreglados esperan para cruzar por un paso de cebra. En la acera de enfrente un señor los contempla con detenimiento. Cuando se cruzan, el hombre les comenta una obviedad: “¡Que hoy no hay ná”. ¡Óle!

¿Y el futuro?

No es previsible que decaiga el interés por la Semana Santa cuando la celebración vuelva en 2022, si Dios quiere y esperemos que quiera. No sufrimos los años 30. Ahora abre usted Diario de Sevilla y hay una oferta de crónicas y artículos cofradieros tanto en la edición de papel como en la digital. Las emisoras de radio se vuelcan. Las televisiones también tienen contenidos cofradieros, ya sean públicas o privadas. Y el interés se mantiene vigente todo el año. Por eso no sólo no es previsible que haya una decadencia, sino todo lo contrario.

El pertiguero

Primer golpe. El Domingo de Ramos hacías una fotografía en determinadas calles, en los alrededores de los templos y en muchos bares, y habría gente que no sabría acertar el año si no fuera por las mascarillas. Segundo golpe. Éxito de la primera proyección de la película de la Semana Sana de 1930. Es una obra preciosa. Hay que felicitar a quienes la han recuperado y han trabajado para convertir las imágenes en una exquisitez. Enhorabuena al Consejo por conseguir la cesión de los derechos de imagen. Y a Cajasol por ceder su teatro para la difusión en pantalla gigante. Mañana Miércoles se proyecta de nuevo en dos sesiones. Tercer golpe. Cuando terminó la película, el público premió el trabajo con un aplauso. En la sala de al lado estaba el paso de palio de la Virgen del Patrocinio, uno de los que se habían visto en la película 90 años antes. Y ciriales arriba. Vista la expectación del domingo en la calle, veremos el jueves...