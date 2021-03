Liturgia sin pasos

Colas y más colas para entrar en los templos Como siempre y como nunca. Un día espléndido de temperatura, con las tabernas llenando el aforo desde temprano porque el horario real de los cuerpos llevaba una hora de más, y con el personal deseando salir a la calle después de un Domingo de Ramos de 2020 que todos pasamos encerrados. La gente se arregló, salieron los ternos, los zapatos blancos, las corbatas y los modelos. Por momentos hacías una foto y podía pasar como captada en la mejor mañana de Palmas de tus recuerdos. ¡Menudas colas en San Juan de la Palma, San Lorenzo, los Terceros o San Nicolás! Todo templo que se preciara tuvo su lista de espera, sobre todo si se estaba celebrando misa. Y las autoridades, como si nada. De visita por las iglesias como manda la liturgia del día. Sin pasos, pero todos cumpliendo. Ramos de flores iban y venían, tarjetones, las preces de rigor, los saludos en la distancia, algún abrazo que se escapaba y que entre el siguiente. El alcalde cumplió con todos los ritos entre el sábado y el domingo. Mi Juan estuvo en su papel.

El teniente Cabrera formó su comitiva y no faltó en ningún sitio, como el líder de la oposición, Beltrán Pérez, al que no vimos en el congreso del PP sevillano, pero sí en los templos que son obligados cada Domingo de Palmas. También se dejó ver Álvaro Pimentel, portavoz de Ciudadanos con su comitiva de iglesia en iglesia. Todo resultó como siempre, pero... sin pasos. Nunca sufrimos tantas colas en algunas iglesias como ayer. Ycomo no había cofradías, las visitas se prolongaron por la tarde con idéntico resultado. Los altares montados ofrecieron un resultado desigual, para qué vamos a engañarnos. Pero nuestros políticos no defraudaron: todos sonrieron. Como es debido de acuerdo con los usos del día.

¿Espejismo?

Que sí, que vimos tela de trajes oscuros, tacones de vértigo, trajes ceñidos que tal vez se quedaron sin estrenar en 2020, escuditos de solapa, peinados de muy diversa calificación, corbatas de estreno y zapatos muy limpios. Por momentos parecía que la mañana se acababa porque iba a salir La Paz y ya estaría Pepelu (el de Arte Sacro, no el concejal) con la túnica preparada en el Porvenir. No, no era un espejismo. Era Domingo de Ramos en Sevilla, pero sin pasos en la calle. Pero fue Domingo de Ramos a muchos efectos, sobre todo en cuanto a las colas en los templos y los restaurantes colapsados. No fue de extrañar, con los sevillanos hambrientos de Semana Santa, sin poder salir a las playas y con el dinerito ahorrado después de un año sin fiestas mayores. No faltaron ni los carros de los niños pequeños. Todo pareció como siempre, cuando en realidad sucedió como nunca

La hora de los priostes

Vimos cosas sublimes, como el Señor del Silencio en San Juan de la Palma. Perfecto, en una suerte de paso proporcionado y bien iluminado, con un exorno floral exquisito. También se vieron cosas extrañas, muy extrañas, como altares que parecieron montados aprovechando el papel del cielo del Nacimiento navideño, o recreaciones de pasajes bíblicos imposibles. ¿Se les ha dado demasiada libertad a los priostes? ¿O acaso los priostes han pasado directamente a ejercer de diseñadores?Cuidado con los años de vacío, que pueden crear monstruos. Y no valen los hermanos mayores que echan la culpa a los priostes. Hay que estar encima de las cosas, sobre todo cuando se trata de asuntos que adquieren tanta proyección. Los priostes ocurrentes y atrevidos pueden ser más peligroso que los hermanos mayores que no mandan.

Caso práctico

Se intuía. Llamabas años atrás a un hermano mayor, preguntabas por el exorno floral de los pasos y te respondía: “Eso es cosa del prioste, nosotros le damos libertad. Llámalo a él, ¿te doy el número?”. Uf. No hay respuesta peor. Semejante exhibición de dejación de funciones sólo trae problemas. Yse ha visto estos días en que la chacota se ha disparado por los mensajes de telefonía móvil casi como con los horrendos carteles de Semana Santa que se han difundido procedentes de toda España. Obviemos la lista de los horrores, ya saben cuáles son.

Alternativa

Las cofradías están apostando por las puertas abiertas toda la semana, como cuentan las crónicas que hicieron aquellos años 30. Esto es otra cosa y no lo que sufrimos el año pasado, cuando el país quedó literalmente cerrado. En esta ocasión hemos podido salir, comer fuera, visitar las iglesias con las imágenes de nuestras devociones y, al menos, celebrar alguno de nuestros ritos particulares. En muchos negocios se han levantado los Ertes para poder dar respuesta a una subida de la demanda, al menos en el centro.

Divina Pastora

Muy original el exorno de la fachada de la capilla de la Divina Pastora de la calle Amparo, hecho a base de diversos tipos de palmas rizadas. Se nota la mano del hermano mayor, el artesano Andrés Martín, apasionado de su corporación, siempre con el objetivo de que las hermandades de glorias tengan un papel importante en la ciudad. El alcalde Espadas acudió a contemplar la obra de artesanía. ¿Merecerá un Premio Demófilo? Méritos no le faltan.

Reflexión

Con la de gente que se vio ayer por la calle a todas horas, no conviene vaticinar una Semana Santa de 2022 con pérdida de público en la calle. El otro día era muy razonable la reflexión del teniente Cabrera acerca de la necesidad de aprovechar este tiempo de vacío para analizar los excesos y los problemas de las últimas Semana Santas, marcadas por las cuestiones de seguridad. Sabemos que después de años de Semana Santa sin lluvia se produjo el famoso boom de la década de los 90. ¿Yqué ocurrirá tras dos años sin cofradías por culpa de la pandemia?. Y eso si son solo dos años. No perdamos de vista los problemas que tuvimos hasta 2019 y los que podemos tener a partir de 2022.

El pertiguero

Primer golpe. La Archicofradía Sacramental del Sagrario estuvo en la misa de Palmas de la Catedral. Hubo procesión interna, pero fue muy recatada. Segundo golpe. Oído en la Plaza de la Virgen de los Reyes: “Te aseguro que no sé el nombre del nuevo arzobispo. No lo sabe ni el Santo Padre. Eso es cosa de Bernardito, el nuncio”. Tercer golpe. Qué alegría ver a Antonio Ríos en la ruta matinal por los templos. Está muy bien. Yciriales arriba. No se quejen. Hemos ido a mejor en 2021.