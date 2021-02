Mejor la película que los cachitos

La verdad es que de la oferta alternativa que ha montado el Consejo, me quedo con la película antigua que se ha montado gracias a la grabación de los norteamericanos en los años 30. Leo las crónicas y me genera la película más curiosidad por el sonido que por la imagen. No me la pienso perder. El problema es que sólo se proyecta dos días y en aforo reducido, luego la cosa se pone la mar de interesante. Ya se sabe que no hay cosa que le guste más a un sevillano que estar donde tantísima gente se queda fuera. Estoy dispuesto a cambiar dos entradas para los Cachitos morados por dos localidades para la película en blanco y negro. ¿Le interesa a alguien mi oferta? Entre ver a Alfonso XIII en los palcos de la Plaza de San Francisco y sufrir de nuevo con la audición de ciertos alaridos, ¡ya sabrán ustedes mi elección!