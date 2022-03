Patinazo en Palacio

Dicho en la jerga tan del gusto del cofraderío dirigente:Palacio. En la curia han patinado con la Hermandad de los Estudiantes. Han aplicado las normas con frialdad, sin flexibilidad alguna y sin tener en cuenta el contexto. La Iglesia de Sevilla debería estar orgullosa de que una cofradía mantenga la presencia de Dios en la Universidad y promueva la alianza entre la cultura y la fe. El vía crucis por la lonja de la vieja Fábrica de Tabacos era todo un regalo, máxime en los tiempos que vivimos. Y discurría por un espacio privado, no por las calles. Alguno se ha pasado al aplicar el criterio general. Muchos hubieran esperado una reacción negativa de la autoridad académica, pero no ha sido el caso, pues el equipo del actual rector es sensible y sin complejos. El palo ha venido de la casa de uno, como de costumbre. Las piedras en la rueda las ponen los propios.