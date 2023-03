Una Semana Santa 'emosssssionante'

Un lío sobre horarios e itinerarios nos gusta más que la carne con tomate. No deja de llamar la atención la cantidad de gente que lee la última polémica del recorrido de regreso de la Hiniesta. El algodón de las cifras no engaña. Al público cofradiero de hoy le encantan los asuntos de las bandas de música, los costaleros y las disputas por los minutos de paso y los recorridos. Es la Semana Santa que nos ha tocado vivir. Ah, y los pregones emosssssionantes, aunque sean como las hamburguesas: sacian, pero te entra el hambre a las dos horas porque no te acuerdas del contenido, sino del efecto. Oiga, que no es poco conseguir ese efecto. Que no es lo mismo un ladrillo que un pregón emosssssionante. Cada tiempo tiene sus preferencias. Ya lo dijo aquel: no espere usted absolutamente nada de la masa. Y pudo haber dicho... bulla. Pero dijo masa.