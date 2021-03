Siempre nos queda la tertulia

ES lo más cálido que nos queda de esta cuaresma fría de templos aforados. La tertulia no hay quien nos la quite, con Soleá dame la mano de fondo y una buena selección de compañeros de mesa. Una tertulia para evocar tiempos pasados, preguntar por asuntos de actualidad o, sencillamente, vaticinar cómo será todo cuando “esto pase”. Porque esto pasará, pero muy probablemente ya nada será lo mismo, como no lo es viajar en avión desde el 11-S. Estábamos con la implantación de la protección de datos, después de haber hecho los cursos de autoprotección, cuando nos sorprendió la pandemia. Materia hay para la tertulia, el análisis desenfadado y un buen postre de torrijas. Esta Semana Santa habrá muchas, muchísimas tertulias. Porque las penas se pasan mejor con buena compañía.