El Valle, no molesten más en el Arzobispado

No debe ir a más la polémica de la junta de gobierno del Valle con el cura Miguel Vázquez Lombo, delegado episcopal para asuntos jurídicos de las hermandades. Y nos referimos con precisión a la "junta de gobierno" porque no se debe confundir la hermandad como institución con sus actuales gobernantes. De hecho no se debe incurrir en semejante confusión con ninguna hermandad. En el Arzobispado de Sevilla tienen muy claro que Lombo no será desautorizado en ningún momento. Su labor es muy apreciada en el Palacio. Hay días que el hombre tiene que acabar con la cabeza como el bombo del Soria 9 en tiempos de Abel Moreno. ¡Menudo cargo el de don Manuel! ¡Y menudas cargas!

Vaya por delante que no he hablado nunca con el reverendo Lombo, pero sé en qué consiste su trabajo y no me gustaría verme en su despacho. Cumpla la junta de gobierno del Valle con el decreto que la mantiene intervenida en lo económico, no busque más polémicas, promueva la paz interna y no sea más motivo de noticias propias de tribunales y togas.

Dicen que don José Ángel concederá la audiencia que le ha pedido la junta de gobierno, claro que si, pero no vea nadie la oportunidad de puentear a Lombo, criticarlo, censurar su labor, ni mucho menos pedir su destitución, porque se encontrará con la férrea defensa de un sacerdote que bastante tiene con aguantar ciertos chaparrones. Hay que escucha a todos, esa disposición está muy bien en cualquier prelado. Pero algunos parecen disfrutar con las guerritas, las investigaciones absurdas, los pleitos y otros entretenimientos. Ya soportamos aquella vía penal contra el mayordomo de etapas anteriores, una desgracia en toda regla, y ahora algunos se empeñan en alargar esta nueva polémica. Haya paz en la calle Laraña. En Palacio lo tienen clarísimo. A ver sin con el verano se van las cotorras de la Catedral y hay calma en la Anunciación.

Que no falte el humor

Nos lo advertía un cofrade con sentido del humor con motivo de las elecciones al Consejo de Cofradías. El candidato a la reelección, Francisco Vélez, recibe a los hermanos mayores en su agradabilísimo patio particular. Y el candidato José Félix Romero es más aficionado a los salones del Real Círculo de Labradores. Cada uno se busca su hábitat. Lógico. Por eso dicen, como ahora estamos con la barrila electoral andaluza, que Vélez cuenta con encuestas de Patioscopia y Romero de Circuloscopia. Veremos... No hay nada claro, salvo divisiones en las glorias. Que ya se sabe que las glorias son las que ponen y quitan presidentes. ¿Y qué dicen los sondeos? Que un tercer candidato se hubiera llevado el gato (miau) al agua, como ya pasó con Adolfo Arenas. La realidad es que son aspirantes y que, por el momento, reina cierta calma. Que siga así.