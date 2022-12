Un 'ad calorem' para Paco Vélez

El Consejo de Cofradías se encuentra ante una de las situaciones más complejas que se hayan conocido: tiene que iniciar un procedimiento del IVA que se cobró por las sillas, tiene que estar con las orejas muy altas y los ojos bien abiertos con el ambicioso plan de reforma de la Semana Santa y, en tercer lugar, ha de mantener la tensión en las autoridades para que, ¡nunca se olvide!, no haya problemas de seguridad. La amenaza de las Madrugonas continúa. En los últimos días de 2023 se ha conocido que la Justicia confirma que las sillas de la carrera oficial están exentas de IVA. ¿Un éxito? Según se mire. Es de suponer que el proceso tendrá un coste en cuanto a los honorarios de la asesoría jurídica y, además, el propio de tener que devolver ahora lo indebidamente cobrado. Bien está lo que bien acaba, pero siempre teniendo en cuenta todos los avíos del guiso, que no son pocos. El presidente Vélez comienza a sufrir ya las presiones de los abonados de Sierpes a los que se quitan las sillas “por exclusivos motivos de seguridad pública”. Antes se tenía que haber hecho, pero Vélez parece que ha preferido concentrar todas las reformas en el mismo año, con el final añadido de un Santo Entierro Grande que, por primera vez, genera críticas, probablemente porque el motivo está muy forzado y porque estamos todos muy saturados. Es la hora de apoyar al presidente, de estar con el Consejo en una empresa que es necesaria (la de Sierpes) y, ciertamente, delicada. El cabreo de quien recibe la carta y se ve sin sus dos, tres o cuatro sillas es monumental. No diremos que una tragedia, pues hay cosas infinitamente más importantes y trascendentes, pero si la Semana Santa es la vida, para muchos personas la silla es la única forma de vivir... esos días. Es menester que se trate a los abonados con la máxima diligencia a la hora de buscar sitios alternativos. El Consejo está asistido por la razón, pero hay un momento en que entra en juego la emoción. Y ahí toda la habilidad de los empleados y colaboradores será poca. La compensación será difícil, pero no queda más remedio que volcarse en una atención personalizada en los días posteriores al sorteo ante notario para repartir los asientos libres. ¿Y cuál será el próximo reto? Guardar y hacer guardar el orden en unos palcos de la plaza que en sus horas punta parece un zoco, por decirlo finamente. Pero eso será otro frente. De momento, paso a paso, que están bien marcados: la solución a los afectados de Sierpes, el proceso de devolución del IVA, el resultado de la reforma de recorridos y horarios y el de la seguridad en general. Como para no organizarle un ad calorem al presidente Vélez. Es justo y necesario.

La Esperanza de Morillas, la Virgen de los 365 días

Cuando el año acaba siempre aparece como un nazareo adelantado que trae la buena nueva, como ese diputado mayor que se adelanta y se mete en las filas de la cofradía del año que se va para que todo esté a punto, para que contraste lo vivido con lo que se está a punto de vivir, para que se intuya el mensaje renovado de Esperanza que cada diciembre nos anuncia el canciller Juan José Morillas. Estos días hay que pedirle un calendario con la foto de la Virgen y el mensaje que aparece escrito, naturalmente en Latín. Nunca ha dejado Juan José de cumplir con el rito, de profesar público y ejemplar amor por su hermandad sean cuales fueren las circunstancias. Pocos cofrades conoceremos que lleven tan a gala y con tanta naturalidad que la hermandad está absolutamente por encima de todo. Tan fácil de decir y, ay, tan difícil de cumplir por tantos. Pero no es el caso de este Morillas que jamás se cansa de acudir al atrio. Puede terminar ya el año con serenidad, puede pasar la vieja cofradía dejándonos los contrastes de luces y sombras que marcan toda existencia, y puede entrar fuerte y animoso el cortejo de los nuevos días. Con los días que se van y con los que llegan, siempre la Esperanza de Morillas, en la mesa de trabajo, como una lamparilla encendida para que no falte la Virgen como segura centinela de las horas. Porque la Esperanza sale de Madrugada, pero es la Virgen de las 24 horas y de los 365 días del año. La Virgen del calendario de un macareno que sabe latín.

El pez rápido y la Divina Pastora de Santa Marina

Sonrisas, reflexiones, retos de futuro... Un encuentro del pastor con las ovejas, nunca mejor dicho. Unas ovejas muy activas. El arzobispo recibió a la junta de gobierno de la Divina Pastora de Santas Marina, con su hermano mayor al frente, Andrés Martín. Monseñor Saiz dirigió unas palabras de ánimo a los cofrades de Gloria para que perseveren en su labor. Entre ellos se encontraba quien fuera un brillante pregonero de la Semana Santa, Francisco Javier Segura. Monseñor ha recibido varios obsequios, entre ellos una caja de dulces con la imagen mariana en la tapa, de las que vence la corporación para obtener fondos para fines caritativos y de conservación de su vasto patrimonio histórico. Monseñor Saiz expuso a los cofrades los criterios pastorales y espirituales que deben seguir en el futuro y hubo muchos momentos para el buen humor. No faltó el apoyo de su director espiritual, el incombustible don Pedro Rodríguez Molina. Durante la audiencia, la Pastora regaló al arzobispo un relieve con la estampa de su titular en la versión pictórica, amén de sus famosos mantecados o “dulces de la Pastora”, la referida caja que ha recorrido media España llevando en la tapa de sus latas la efigie de la Divina Pastora. El arzobispo ha quedado gratamente sorprendido por la fuerza de esta Hermandad, aunque pequeña, pero verdaderamente grande en su historia y adelantada a muchas otras. Ha aceptado el cargo de vicemayoral de la hermandad, una especie de “dirección espiritual honoraria” que ya ostentaron cardenales y arzobispos de la altura de Marcelo Spínola o el propio Amigo Vallejo, que recibió la noticia de su nombramiento como cardenal a los pies de la Pastora en la Catedral hace casi veinte años. “El pez rápido se come al lento”, un refrán que el arzobispo ha compuesto para alabar la inmediatez con que la Pastora de Santa Marina responde siempre ante cualquier necesidad, llámese pandemia, llámese reposición del culto público procesional y otras tantas causas. Un éxito más de Andrés Martín y de los suyos, que no descansan para dejar siempre a la Pastora Primitiva en lo más alto del risco de las Glorias de Sevilla.