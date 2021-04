El auge de la política morrada

NO pocos se han llevado las manos a la cabeza con tanto político de visita por los templos la pasada Semana Santa. Es verdad que se han producido matices nuevos y hasta discutibles en algunos casos, pero no supone ninguna novedad que el alcalde, el líder de la oposición y los más altos cargos autonómicos rindan pleitesía a las cofradías, que son las que organizan las grandes manifestaciones de la religiosidad popular. Las relaciones del poder político y las hermandades vienen de lejos y están estudiadas en libros y artículos. Del franquismo a la democracia no se han apreciado muchos cambios en el interés de los mandatarios por identificarse con las grandes devociones, salvo algunos titubeos de corta duración en el período de la Transición. En esa relación, antes y después, nunca se olvide que el dinero ha ocupado un papel muy importante, vía subvenciones directas, vía cesión de espacios para su explotación.

Ocurrió que esta Semana Santa no hubo pasos en la calle, por lo que las visitas a los templos adquirieron una difusión poco habitual. Los políticos, algunos evidentemente con intereses personales concretos, elaboraron sus agendas con visitas a las iglesias bajo cualquier pretexto. Y no sólo los locales, sino también los autonómicos. El vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín, por ejemplo, fue a San Andrés por aquello de que Santa Marta es la patrona de los hosteleros y que corren tiempos muy difíciles para el gremio. Por supuesto se hizo acompañar por los fotógrafos.

¿Pero qué me dicen del mismísimo presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que acudió a principios de semana a la Capilla de los Marineros del popular barrio de Triana? Cometió el error de hacer declaraciones políticas con la Virgen de fondo. Hasta ahora se habían cuidado ciertos aspectos, pero esta Semana Santa es cierto que se han apreciado determinadas licencias, vamos a decirlo así.

El presidente también cumplimentó días después a la Hermandad de la Macarena, una cofradía especialmente mimada por reconocidos dirigentes conservadores como Javier Arenas y Juan Ignacio Zoido. Arenas, siendo ministro y vicepresidente del Gobierno, anunciaba sus visitas a la basílica con notas de prensa con membrete oficial. Y cuando llegaba al atrio era esperado por todo un séquito de altos cargos del partido. Y Arenas fue el que logró una subvención millonaria para la hermandad que se empleó en reformas importantes que, eso sí, revierten a la ciudad, pues el museo macareno, por ejemplo, es de los más visitados y la obra social de la cofradía de las más importantes junto con la del Gran Poder.

Años atrás, por cierto, vimos al ex vicepresidente Rato junto al Señor de Sevilla un Jueves Santo.Moreno no es el primer presidente de la Junta que cuida las relaciones con las cofradías. El socialista Manuel Chaves protagonizó un primer golpe de gubia en la talla del paso de misterio de Las Aguas. No fueron muchos los guiños de Chaves en materia cofradiera, pero sí fue un acto muy singular y poco habitual.

El actual consejero de Presidencia, Elías Bendodo, fue el primer miembro del gobierno andaluz que visitó la sede del Consejo de Cofradías, en la calle San Gregorio, lo que hizo una tarde de la pasada Semana Santa Y acudió acompañado por la consejera de Cultura, el viceconsejero de Presidencia y hasta alguna delegada territorial. Efectivamente, lo nunca visto.

El senador del PP y alcalde de Tomares, José Luis Sanz, ha comenzado esta Semana Santa su particular campaña para ser el candidato a la Alcaldía de Sevilla. La presidenta del partido, Virginia Pérez, sólo salió el Jueves Santo y, eso sí, con ramos de flores que dejó en cada iglesia que visitó. Quien también dejó ofrendas florales fue Juan Espadas, gran continuador de las políticas moradas de Alfredo Sánchez Monteseirín, que fue doce años alcalde y que puso de moda el denominado urbanismo morado, con cuantiosas subvenciones a las hermandades repartidas desde la caracola número uno de la Isla de la Cartuja para proyectos varios. Espadas ha creado este año un fondo de ayudas a las cofradías para suplir la falta de ingresos que sufren por la inexistencia de la carrera oficial, todo un programa denominado como el socorro morado. Si serán importantes las cofradias que Espadas, que se perfila para candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, acudió el Viernes Santo a cumplimentar a las hermandades de... Málaga. Monteseirín, por cierto, portó al Cachorro en uno de los traslados privados, siendo alcalde de la ciudad, una ceremonia por supuesto íntima y para escogidos.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha visitado un gran número de hermandades. Hasta lució la clásica mantilla el Jueves Santo. También se dejó ver por los templos el portavoz de Ciudadanos, Álvaro Pimentel. Los de Podemos no cumplimentaron a las cofradías, aunque en sus filas hay quienes han asistido a alguna de las ceremonias de bajadas de la Virgen de la Esperanza Macarena, pero por supuesto no hay fotografías de un acto que se celebra a puerta cerrada.

Todo demuestra que si las hermandades han procurado dar sentido a estos días con altares especiales, casi todos los políticos han querido aprovechar y mostrarse muy próximos a las cofradías, que son las asociaciones que vertebran una ciudad como Sevilla. Los políticos siempre procuran estar presentes donde hay masa, donde hay colas, donde hay fervor y donde hay medios de comunicación.