Los brazos abiertos en la calle Santiago

El saludo de la Redención a la Sed en la calle Santiago es cada año un momento cumbre del mediodía del Miércoles Santo. La hermandad del Lunes Santo abre la casa de hermandad para que los nazarenos de Nervión puedan descansar, beber y hasta orar ante Jesús de la Redención y la Virgen del Rocíon. Este año, además, ha acudido el hermano mayor del Cristo de Burgos acompañando por la alcaldesa de la ciudad castellana. Lo que se vive en Santiago es un claro ejemplo de ese gesto de brazos abiertos del Señor de la Redención.

La ejemplar labor de Lipasam

Hay que reconocer otro año más lo guarros que son muchos sevillanos y lo bien que hacen su trabajo los operarios de Lipasam. No se entiende que el paisaje urbano presente tanta cochambre al paso de una cofradía. Pareciera que se ha celebrado una barrilada y no que hubiera pasado un cortejo con un paso de Cristo y otro de Virgen. Estos trabajadores se emplean a fondo en cuanto pasa el último paso. Y con un esmero digno de medalla de la ciudad. Su labor es un orgullo para la ciudad. El comportamiento de algunos sevillanos, de silencio.

¿Cómo será la Madrugada?

Con el miedo que ya estaba metido en los cuerpos, la detención del marroquí, el amago de lluvia y no digamos el posible frío... Pueden ustedes hacerse una idea de lo poblada que pueden estar las calles esta noche. Ojú...

Morante

El matador de toros Morante de la Puebla comprometió ayer 6.000 euros para la restauración del altar de San José, la imagen donada por el torero Pepe Hillo.

Aznar

El ex presidente del Gobierno almorzó en casa de José María Pacheco Guardiola. Después vio la salida del Baratillo desde un balcón situado enfrente de la capilla. Su mujer, Ana Botella, lo hizo desde la casa de hermandad.

Los mensajes al Fiscal

A la 01:01:“El nuevo Martes Santo es un éxito. Las he podido ver todas en la calle, cosa que no hacía desde que tenía 15 o 16 años”. A las 01:21: “Rotundo éxito lo de este Martes Santo”. A las 08:22: “Te escribo esto porque lo que ayer me ocurrió no me había pasado jamás en mis 63 años. Por primera vez desistí de ver un paso. A las 12:15 voy a la Puerta de Jerez para el regreso de Los Estudiantes. Toda la Puerta Jerez vallada tipo calle de la Estafeta. En la calle San Fernando, el Cristo tiene que pasar por delante de la parada del tranvía con todas sus luces de neón encendidas y cada diez segundos a todo volumen una cinta que decía en español e inglés: ‘El servicio del tranvía se encuentra interrumpido por causas ajenas a Tussam’. Nos ha jo... Para no aguantar 40 minutos de pie a que llegue el paso de Virgen me dispongo a subir por San Gregorio. Imposible. La Policía y las vallas impiden el acceso. La zona se ve con poco público. Pretendo acceder a la zona por el arco de Mañara; otra valla. Desisto de ver el palio y me voy a mi casa. Seguro que la zona estaría ocupada horas antes por gente tiradas en las aceras, reuniones tipo ‘domingo en las Tres Piedras’ con provisiones de comida y bebida. Ya pronto en las horas centrales veremos sombrillas. A este paso... Llevo desde los trece años viendo la Semana Santa en la calle; jamás he tirado ni una cáscara de pipa, ni nadie me ha visto con un botellín de agua bebiendo en la calle; no formo grupos (cuando voy con tres ya me parece mucha gente), solo consumo en bares que te siguen sirviendo las tapas de siempre en estos días (créeme que los hay) y tengo la sensación de que somos una especie a extinguir. Cada vez coincido menos con esos rostros que siempre veías en según qué sitio. Entre el afán de unos en convertir esto en Valladolid y la nula educación cívica, la Semana Santa que hemos amado y disfrutado se nos va. Perdona el desahogo, pero creo que los medios tenéis que influir en corregir esta deriva. Un fuerte abrazo”. A las 1:14: “Leyendo tu crónica de hoy me he acordado de que el domingo le tocaron al Señor de la Victoria en la Plaza de España Blowing in the wind, de Bob Dylan. A corneta y tambor...”. A las 12:22: “Buenas... Que razón tienes con las marchas, parecen ya música sinfónica, banda sonora de una película de ciencia ficción,, lo del cruce de puerta jerez, para mí un poco caotico.. Nos pilló, como dices a todos por sorpresa, y fue una marea un poco agobiante...”.

Más mensajes

A las 19:17: “Este año el azahar de la Concepción es de Benacazón, Lora del Río y algo testimonial de la finca de Santa Eufemia. Ha costado mucho trabajo encontrarlo. Los mayordomos han trabajado mucho”. A las 19:45: “Creo que ha sido un error conectar en la nota oficial del Ministerio del Interior lodel yihadismo y la Semana Santa”. A las 14:19: “Para las atrocidades que está tocando Cigarreras mejor que vayan a tambor. Por la Campana y por cualquier sitio. Por cierto, anoche San Benito demostró que cuando la dejan andar, anda”. A las 20:19: “Lo del Carmen no se entiende, claro ejemplo del mundo cofradiero que estamos creando”. A las 20:21: “La Puerta de Jerez este Martes Santo tenía el aspecto de la portada de Feria antes del encendido. Con tanta valla...”. A las 20:39: “A los tres concejales que forman ahora mismo la representación de la ciudad les han quitado los sillones. Es toda una metáfora. Se los han llevado porque son dorados. Y ahí están los tres de pie. ¡Jajajaja!”. A las 21:02: “Me he quedado de paisano, sin salir. Hay que estar al loro de cualquier posible incidente. Hemos tenido vigilancia policial durante varios días. Todo está bien y tranquilo. Mi hermano mayor, Marcelino, ha estado ejemplar. Ha demostrado su verdadera talla en el momento que hay que demostrarla. Sombrerazo”.